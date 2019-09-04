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乌克兰外长说顿巴斯地区有望年底结束冲突

2019年09月04日16:02  来源：新华网
 

　　新华社基辅9月3日电（记者李东旭　陈俊锋）乌克兰外长普里斯泰科3日在外交部会见记者时说，乌克兰总统泽连斯基已承诺尽快结束顿巴斯地区冲突，“我们计划于年底实现这一目标”。

　　乌通社援引普里斯泰科的话报道，2日在德国柏林举行了“诺曼底模式”（乌克兰、俄罗斯、法国、德国）政治顾问会谈，经过8个小时的讨论最终达成这一结果。

　　普里斯泰科说，会谈还讨论了举行“诺曼底模式”四国峰会的具体步骤。他表示，乌克兰不会进行任何难以接受的妥协，所有协议都将公之于众。如果“诺曼底模式”无法解决乌克兰东部冲突问题，乌克兰将选择其他解决方式。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军与民间武装的大规模武装冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

　　8月29日，俄罗斯总统普京与德国总理默克尔通电话，表示愿为下一次旨在磋商解决乌克兰东部地区冲突的“诺曼底模式”四国峰会做准备。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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