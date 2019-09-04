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俄中远东合作正在多个领域深入开展——访俄远东和北极发展部长科兹洛夫

栾海

2019年09月04日15:10  来源：新华网
 

　　新华社符拉迪沃斯托克9月3日电 专访：俄中远东合作正在多个领域深入开展——访俄远东和北极发展部长科兹洛夫

　　新华社记者栾海

　　第五届东方经济论坛定于本月4日至6日在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行。俄远东和北极发展部长亚历山大·科兹洛夫在论坛开幕前夕接受新华社记者专访时说，近年来，俄中远东合作正在路桥建设、能源、北极航道、工业、农林等领域深入开展，很多中资项目推进顺利，俄方希望与中方在俄远东开发方面继续发展各领域关系。

　　科兹洛夫表示，近4年来，俄远东地区共获得外国直接投资约330亿美元，占同期外国对俄直接投资总额的三分之一。来自中国的投资约占俄远东地区引资额的71%，投资领域主要包括运输物流、农业、油气化工、木材加工和矿石开采加工等。

　　科兹洛夫说，据俄方评估，连接俄罗斯阿穆尔州和中国黑龙江省的“布拉戈维申斯克-黑河”公路桥建设项目有望在今年12月完工并于2020年春季交付使用。

　　“若想依托该公路桥顺利发展边境贸易，需要在这座桥附近形成一个经济带。俄中有关方面正就这一设想进行磋商，”科兹洛夫说，“在这一经济带内需建起运输物流综合设施、外汇兑换点，拓展现有机场。这些举措有望使俄中跨境经贸合作规模扩大数倍。”

　　他还表示，连接俄罗斯犹太自治州和中国黑龙江省的“下列宁斯科耶-同江”铁路桥有望在明年春季交付使用。“在分期落实该桥全部建设规划后，通过这座桥的年货运量预计将达2000万吨。”

　　“两国居民对在俄中界河上建桥盼望已久。上述两座桥启用将具有历史意义，相信随着时间推移会有更多‘友谊之桥’横跨俄中水域边界。”科兹洛夫说。

　　中俄共建的“滨海１号”“滨海２号”国际交通运输走廊，通过公路、铁路将中国东北与俄罗斯远东沿海港口相连。据科兹洛夫介绍，目前俄正为“滨海1号”走廊建设两条支线。“‘滨海1号’今年上半年货运量同比增加1倍，‘滨海2号’集装箱货运量同比也上升近1倍。尽管如此，这两条通道的货运潜力依然远未充分发掘，为此俄方需要大量投资。”

　　谈及能源合作，科兹洛夫指出，能源是俄中传统合作领域，两国能源合作将继续发展。“预计俄中东线天然气管道俄境内段‘西伯利亚力量’管道将在今年首度向中国供气。依据设计，该管道对中国年供天然气量约300亿立方米。此外，这条管道所运天然气未来将由阿穆尔天然气加工厂处理，中方参与了该厂建设。”

　　“中方希望参与北极航道现代化建设项目，俄方则视中方为该项目最重要伙伴，”科兹洛夫说，“两国合作伙伴在俄北极地区顺利实施亚马尔液化天然气项目，中国企业参与北极航道液化气运输，为俄中扩大北极合作开了好头。”

　　说起俄中工业项目合作，科兹洛夫说，目前在俄远东的数个“超前发展区”和符拉迪沃斯托克自由港，共有约50个中资项目享受俄方的优惠政策，其中约四分之一是工业投资项目。“此外，俄远东对与中方开展科技研发合作兴趣浓厚。中国拥有大量创新性技术，科技产品生产规模庞大，俄中研发合作是俄远东开发的优先方向之一。”

　　谈到俄中农业合作时，科兹洛夫说，依据俄规划，未来俄将增加牛奶、禽肉、大豆和豆制品出口，并开始大量出口牛羊肉。目前俄中管理部门正审批可对华出口牛奶和禽肉的俄企业名录。

　　“在大豆出口方面，俄政府计划在2024年前使俄远东大豆对华年出口量达到200万吨，”科兹洛夫说，“为此俄将开辟大豆种植区，高效种植该作物。俄远东南部是俄大豆主产区之一，该地区与中国毗邻。此外，中国企业正在俄远东投资实施大豆、水稻和玉米种植、大豆加工、粮仓建设等项目。”

　　科兹洛夫还表示，目前在俄远东从事木材加工较为有利，中国投资方正在俄远东实施10余个木材加工项目。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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