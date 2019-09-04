秘鲁共产党（团结）总书记称赞中国取得辉煌成就

新华社利马9月3日电（记者闫亮）秘鲁共产党（团结）总书记路易斯·比利亚努埃瓦日前在接受新华社记者专访时表示，经过70年的发展，新中国不仅在经济上取得辉煌成就，在社会发展等领域也取得巨大进步。这些成绩的取得，得益于中国共产党的正确领导和决策。
比利亚努埃瓦说：“过去几十年间，中国坚持和发展中国特色社会主义，取得了非常显著的成就。中国经济发展的成果使社会各阶层、各民族广泛受益。”他说，中国政府非常注意解决发展不平衡问题，从而实现共同富裕。
谈到中国提出的“一带一路”倡议，比利亚努埃瓦认为，这一倡议旨在通过加强基础设施互联互通，促进全球经济增长，使沿线各国共同发展。“一带一路”倡议将惠及全球许多地区。
在今年4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，秘鲁与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录，成为第19个同中国签署相关协议的拉美和加勒比国家。目前，秘鲁是中国在拉美第二大投资目的地国和第四大贸易伙伴。
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