美欧卫星险相撞 美公司辩称通信故障致其“未作为”

新华社华盛顿9月3日电（记者周舟）欧洲航天局日前对一颗所属卫星采取紧急变轨操作，避免了一场可能与一颗美国卫星相撞的“太空交通事故”。被指责“放任不为”的美国太空探索技术公司3日称，通信不畅导致其未采取行动。

欧航局3日发布声明说，大约一周前，美空军数据显示，9月2日欧航局“风神”气象卫星可能与“星链44”卫星发生碰撞。欧航局太空碎片办公室8月28日联络了“星链”团队，该团队在一天内回复说没有计划采取行动。今年5月23日，太空探索技术公司一次将60颗“星链”卫星送入地球上空550千米处的近地轨道，此次可能发生碰撞事故的“星链44”卫星就是其中一颗。

欧航局指出，相撞的可能性达到万分之一，是确定采取行动的临界值。9月1日，碰撞可能性升高到约千分之一。9月2日，欧航局根据早先的交流记录判定美国卫星不会变轨，于是发出指令，使“风神”卫星三次点火变轨，避免了事故的发生。

太空探索技术公司3日在一份声明中说，8月28日与欧航局联络时，碰撞风险只有五万分之一，没必要采取行动；后来美国空军提示碰撞风险超过万分之一，但公司通信系统出现故障，导致技术人员没有看到后续事态进展的邮件。

太空探索技术公司在声明中还表示，如果“星链”技术人员看到了相关通信内容，肯定会联系欧航局，确定最佳的协助方案或自己采取避让操作。

欧航局太空安全主管霍尔格·德拉格指出，此事件中双方都没有错，但这表明迫切需要开展适当的太空交通管理，保证卫星运营方沟通顺畅，并发展航天器自动避让技术。

太空探索技术公司计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道。但是，国际天文学界一直对数量庞大的互联网卫星可能影响天文学观测并存在与航天器碰撞的风险表示担忧。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)