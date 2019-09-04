人民网>>国际

突尼斯举办中国高等教育展

2019年09月04日13:27  来源：新华网
 

　　新华社突尼斯9月3日电（记者黄灵）“2019中国高等教育展”3日在突尼斯首都突尼斯市开幕。突尼斯高等教育和科研部长斯利姆·卡布斯在开幕式上表示，中国大学教学质量和设施条件非常好，他希望有更多的突尼斯学生去中国留学。

　　这次教育展由中国国家留学基金管理委员会、中国驻突尼斯大使馆与突尼斯高等教育和科研部共同主办，北京大学、人民大学、浙江大学等31所高校参展。

　　卡布斯说，中国的大学在最近二十年里得到了迅速发展，无论在教育质量、硬件设施、还是在全球大学的排名等方面都有长足的进步，中国对本国的高等教育还制订了长远规划，这些都让人非常敬佩。他在访问中国期间曾见到不少在中国留学的突尼斯学生和老师，他们对在华生活都很满意，非常适应中国的学习环境。

　　中国国家留学基金管理委员会副秘书长王胜刚说，这次中方代表团来突尼斯旨在介绍中国高等教育情况，吸引更多突尼斯青年来中国留学。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved