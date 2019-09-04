突尼斯举办中国高等教育展

新华社突尼斯9月3日电（记者黄灵）“2019中国高等教育展”3日在突尼斯首都突尼斯市开幕。突尼斯高等教育和科研部长斯利姆·卡布斯在开幕式上表示，中国大学教学质量和设施条件非常好，他希望有更多的突尼斯学生去中国留学。
这次教育展由中国国家留学基金管理委员会、中国驻突尼斯大使馆与突尼斯高等教育和科研部共同主办，北京大学、人民大学、浙江大学等31所高校参展。
卡布斯说，中国的大学在最近二十年里得到了迅速发展，无论在教育质量、硬件设施、还是在全球大学的排名等方面都有长足的进步，中国对本国的高等教育还制订了长远规划，这些都让人非常敬佩。他在访问中国期间曾见到不少在中国留学的突尼斯学生和老师，他们对在华生活都很满意，非常适应中国的学习环境。
中国国家留学基金管理委员会副秘书长王胜刚说，这次中方代表团来突尼斯旨在介绍中国高等教育情况，吸引更多突尼斯青年来中国留学。
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