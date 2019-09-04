英国议会夺取议程控制权 约翰逊警告或将提前大选

新华社伦敦9月3日电（记者梁希之 顾震球）英国议会下院3日通过了一项从保守党领导人、首相约翰逊手中夺取议会议程控制权的动议。约翰逊随后警告，如果议会通过延迟“脱欧”议案，他将要求解散议会并提前举行大选。

英国议会下院以328票赞成、301票反对的表决结果，通过从约翰逊手中夺取议会议程控制权的动议。动议通过后，议会下院4日将就“无协议脱欧”议案进行辩论投票。如果议案通过，将迫使保守党政府将“脱欧”推迟至2020年1月31日，除非今年10月19日前议会投票通过政府与欧盟达成的“脱欧”协议或“无协议脱欧”。

表决结果公布后，约翰逊表示，动议的通过将带来严重后果，议会处于破坏任何“脱欧”协议的边缘。如果议会通过延迟“脱欧”议案，提前举行大选将是唯一选择，将由人民决定由谁代表英国前往布鲁塞尔与欧盟谈判。

英国议会3日结束夏季休会后复会。保守党下院议员奥利弗·莱特温当天提交申请，要求立即就是否从约翰逊手中夺取议会议程控制权进行投票。当晚的表决结果显示，21名保守党议员加入反对党阵营。

舆论认为，莱特温提交紧急申请，是针对约翰逊蓄意延长议会休会一事。

约翰逊8月28日请求英国女王伊丽莎白二世批准让议会自9月第二周某天起休会，直至10月14日女王发表演讲、开始议会新会期。这意味着议会9月3日复会不久就将休会至10月14日。这一请求已获女王伊丽莎白二世批准。

舆论批评约翰逊此举挤压议会议事时间，为议员阻止政府“无协议脱欧”设置障碍。

此前，英国议会下院曾三次否决时任首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，也曾投票明确反对“无协议脱欧”。约翰逊出任首相后表示，不排除通过使议会休会的方式，让议员们无力阻止英国于10月31日“脱欧”。

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