苏丹总理呼吁将苏丹从美方“支恐”名单中除名

新华社喀土穆9月3日电（记者马意翀）苏丹过渡政府总理阿卜杜拉·哈姆杜克3日呼吁将苏丹从美方认定的“支持恐怖主义国家”名单中除名。

哈姆杜克3日在喀土穆会见了正在苏丹进行访问的德国外交部长海科·马斯。哈姆杜克在当天举行的联合新闻发布会上说，“苏丹必须被从‘支持恐怖主义国家’名单中除名，我们希望此事很快能够取得进展”。

“当前苏丹面临严峻的经济挑战，”哈姆杜克表示，苏丹需要解决货币持续贬值问题，遏制通货膨胀，并使大众恢复对银行业的信心。

马斯在新闻发布会上承诺会在国际场合讨论将苏丹从美方认定的“支持恐怖主义国家”名单中除名的问题。他表示，目前苏丹政府需要做出努力，以实现这一目标。德国将继续支持苏丹，并敦促国际社会支持苏丹提高经济发展水平。

美国政府1993年将苏丹列入“支持恐怖主义国家”名单，并自1996年起对苏丹实施经济制裁。美国国务院2017年10月6日宣布，鉴于苏丹政府在多个方面采取了“持续的积极行动”，美国决定解除对苏丹的经济制裁。

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