埃及举办庆祝新中国成立70周年交响音乐会

新华社开罗9月3日电（记者李碧念）庆祝新中国成立70周年交响音乐会3日晚在埃及首都开罗歌剧院上演，来自辽宁省交响乐团的艺术家们奉献了一场精彩的演出，受到中埃两国数百名观众热烈欢迎。
中国驻埃及大使廖力强在演出前的致辞中说，今年是中华人民共和国成立70周年，也是中埃两国建交63周年。一个甲子以来中埃两国相互理解、相互尊重、风雨同舟、患难与共，结下了深厚的情谊。
音乐会上，艺术家演奏了《我的中国心》《我的祖国》和《塞尔维亚理发师》序曲等中外名曲，歌唱家们演唱了《我像雪花天上来》《圣洁的阿依达》《饮酒歌》等中外著名歌曲。
埃及大学毕业生诺哈·雅赛尔告诉记者，今天的演奏非常精彩，就像她之前在电视上看到的一样，音乐和旋律都很美。
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