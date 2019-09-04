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埃及举办庆祝新中国成立70周年交响音乐会

2019年09月04日13:22  来源：新华网
 

　　新华社开罗9月3日电（记者李碧念）庆祝新中国成立70周年交响音乐会3日晚在埃及首都开罗歌剧院上演，来自辽宁省交响乐团的艺术家们奉献了一场精彩的演出，受到中埃两国数百名观众热烈欢迎。

　　中国驻埃及大使廖力强在演出前的致辞中说，今年是中华人民共和国成立70周年，也是中埃两国建交63周年。一个甲子以来中埃两国相互理解、相互尊重、风雨同舟、患难与共，结下了深厚的情谊。

　　音乐会上，艺术家演奏了《我的中国心》《我的祖国》和《塞尔维亚理发师》序曲等中外名曲，歌唱家们演唱了《我像雪花天上来》《圣洁的阿依达》《饮酒歌》等中外著名歌曲。

　　埃及大学毕业生诺哈·雅赛尔告诉记者，今天的演奏非常精彩，就像她之前在电视上看到的一样，音乐和旋律都很美。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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