以军称发现真主党导弹生产基地

新华社耶路撒冷9月3日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列国防军3日发表声明说，以军发现一处真主党在黎巴嫩的精确制导导弹生产基地。

当天，以军公布了该基地的航拍照片。以军表示，最近发现的该武器制造基地是数年前由伊朗和真主党共同建设的。以军说，该基地建有一条生产精密武器的专用装配线，配备伊朗提供的用于生产精确度在10米以内的精确制导导弹零部件的机器。

以军称，这一基地对真主党的精确制导导弹项目而言“至关重要”，由于担心以色列将继续实施打击，在过去几天里，真主党已将该基地的重要设备撤离到黎巴嫩首都贝鲁特的民用场所内。

以色列长期视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，认为伊朗方面经由叙利亚陆地走廊向黎巴嫩真主党输送武器。8月下旬以来，以军多次动用无人机对黎巴嫩境内真主党以及其他组织目标实施袭击。以黎关系骤然紧张。8月31日，以军发表声明，确认已经提升战备状态以应对黎巴嫩真主党的报复。9月1日，黎巴嫩真主党向以色列境内发射多枚反坦克导弹，以军随后发射炮弹还击。

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