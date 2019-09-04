亚金协绿色金融国际论坛在伦敦举行

新华社伦敦9月3日电（记者杨晓静）亚洲金融合作协会（以下简称“亚金协”）绿色金融国际论坛3日在伦敦金融城市政厅举行，来自亚金协会员机构的代表及中英两国金融界人士共同分享绿色金融实践经验，探讨全球绿色金融发展之策。

中国驻英国大使刘晓明在致辞中表示，中英两国金融界人士共同探讨绿色金融合作、推动绿色金融发展恰逢其时，将为中英深化金融合作注入新动力，为中英共建“一带一路”提供新机遇，为完善全球金融治理贡献新思路。

伦敦金融城政策与资源委员会主席凯瑟琳·麦吉尼斯（中文名孟珂琳）致辞说，金融体系“绿色化”是全球性挑战，需要通过国际合作来共同应对。

本次论坛发布了《亚金协绿色金融实践报告（2019）》。报告收集了15个国家和地区的绿色金融相关数据，展示了43个绿色金融实践案例，并根据案例归纳总结了相关建议。

报告执笔单位中国银河证券股份有限公司董事长陈共炎认为，报告建立起了一套适合亚洲的绿色金融评价体系，通过对亚洲国家和地区绿色金融发展现状对比，阐明其当前绿色金融发展程度及未来努力方向，为研究制定亚洲版绿色金融实践准则和标准提供支撑。

作为区域性国际非政府、非营利性社会组织，亚金协于2017年成立，致力于搭建亚洲金融机构交流合作平台，目前拥有来自亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及非洲28个国家和地区的约110家会员机构。

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