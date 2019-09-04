伦敦证交所举行敲钟仪式推介世界华商大会

新华社伦敦9月3日电（记者梁希之）伦敦证券交易所3日举行敲钟仪式，推介第15届世界华商大会。

中国驻英国大使刘晓明、伦敦证交所首席执行官尼基尔·拉西以及来自英国商界、在英侨界、中资企业的近百名嘉宾出席仪式。

第15届世界华商大会将于10月下旬在伦敦举办。本届大会由英国中华总商会主办，新加坡中华总商会、香港中华总商会及泰国中华总商会召集组织。大会主题为“世界新格局，华商新机遇”。

敲钟仪式上，刘晓明与现场嘉宾共同为伦敦证交所开市倒计时。敲钟仪式结束后，世界华商大会指导委员会成员迈克尔·海曼主持第15届世界华商大会介绍会，向来宾介绍大会详情及参会嘉宾信息。

刘晓明在致辞中表示，世界华商大会是全球最大规模、最具代表性和影响力的华人商界盛会。再过50天，大会将在伦敦召开，这将是大会第一次走进欧洲、走进英国。本次大会将吸引全球4000多名政商精英，参会企业家和企业数量均将创历史新高。

第15届世界华商大会联合主席庄贝思在发言中表示，在世界经济面临不确定性的大环境下，如何进行投资并保证经济增长，是全球商界目前最关心的话题，而此次大会为英国企业与世界华商对话提供了黄金机遇。

世界华商大会两年一度。首届大会于1991年在新加坡举行，目前已发展成为全球华商增进了解、加强交流合作的重要平台。

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