新华社首尔9月4日电 综述：国际贸易紧张局势令韩国经济增长乏力

新华社记者何媛

韩国银行（央行）日前公布的数据显示，今年第二季度韩国国内生产总值环比增速修正值为1%，较7月发布的最初估测值低0.1个百分点。韩国央行表示，国际贸易紧张局势下出口放缓和国内消费疲软是向下修正增速的主要原因。

韩国今年来经济增长乏力，尤其是月度出口额自去年12月以来遭遇“9连跌”。专家认为，美国挑起中美经贸摩擦挫伤全球经济增长，经济以出口导向型为主的韩国是“最大受害者”之一。

尽管韩国第二季度出口总额环比增长2%，同比增长1.2%，但月度数据显示，韩国出口自去年12月以来已连续9个月同比下跌。作为出口主力的芯片产业，8月出口额同比大跌30.7%。

消费与投资方面的数据同样不佳。韩国企划财政部在8月发布的《最近经济动向》报告中，连续第五个月将经济形势表述为“不振”。

韩国统计厅3日发布的数据显示，实际居民消费者价格指数（CPI）同比增速已连续数月低于1%，其中8月实际CPI下跌0.038%。统计厅表示，这是在农畜水产品和国际原油价格下滑等多重因素下的短期现象，并不意味着通货紧缩。

投资方面，韩国媒体报道，韩国56家大企业今年上半年投资总额约为37万亿韩元（1美元约合1215韩元），同比减少约11万亿韩元。其中，科技产业的多家龙头企业上半年投资同比减少了数万亿韩元。

专家认为，韩国经济为典型的出口导向型，受外部因素影响较大，美国挑起的中美经贸摩擦及其辐射效应让韩国经济“很受伤”。中美分别是韩国第一和第二大贸易伙伴，数据显示，韩国8月对华和对美出口均有较大幅度下滑。

韩国媒体援引惠誉国际信用评级公司亚洲部门杰里米·祖克的分析报道，如果中美经贸摩擦持续升级，韩国将深受其害。同时，经贸摩擦长期化将打击投资者情绪，重挫商界信心。

近期不断发酵的韩日贸易摩擦也成为韩国经济的风险点。数据显示，韩国8月对日出口同比减少6.2%。祖克认为，韩日贸易摩擦将扰乱供应链，增加韩国企业发展的不确定性。

面对严峻形势，韩国政府期望采用政策手段，推动经济增长重回轨道。韩国政府8月29日推出总额513.5万亿韩元的2020年预算草案，总额比上一年度增长9.3%。如果最终获得国会审议通过，这将是韩国政府首例超过500万亿韩元的“超级”预算案。

企划财政部长官洪楠基表示，要实现既定经济增长目标十分不易，政府寄望于通过积极的财政政策推动经济重返增长轨道。

在货币政策方面，韩国央行已于7月降低基准利率0.25个百分点至1.5%。尽管央行8月决定维持基准利率不变，但市场普遍预测央行可能会在10月或11月再次降息，以提振经济。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)