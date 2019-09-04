非洲猪瘟疫情蔓延至越南全部省市

新华社河内9月4日电 据越南媒体最新报道，越南全部63个省市均已发现非洲猪瘟疫情。
越南通讯社3日报道说，最新疫情发生在宁顺省宁山县一家养猪户，目前受感染的生猪已全部被扑杀。宁顺省人民委员会已要求该县进一步加强检测和防疫工作，以避免疫情扩散；同时加大宣传力度，提醒民众不要隐瞒疫情，不要买卖、运输、屠宰、随意弃置病死猪，不要食用病死猪肉等。
越南今年2月发现非洲猪瘟疫情，最早出现在北部的兴安省和太平省，此后迅速蔓延至全国大部分省市。当地专家说，防疫能力较低、使用泔水喂猪、未妥善处理受感染生猪等，均是导致疫情扩散的因素。
越通社8月21日报道说，越南全国因非洲猪瘟而被扑杀的生猪已超过400万头。
非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染猪引起的一种急性、出血性、烈性传染病，以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征。非洲猪瘟不是人畜共患病，该病毒不会感染人类。
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