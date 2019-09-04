新华社北京9月4日电 通讯：“中国制造”社交软件助非洲年轻人“秀”出自己

新华社记者

来自科特迪瓦最大城市阿比让的青年恩加利·吉洛姆，最近在互联网上有点火。

2018年起，一款名为“Vskit”的短视频应用软件突然在科特迪瓦的年轻人当中流行起来。Vskit是一个短视频创作平台，用户拍摄15秒以内的短视频并上传这个平台，就有可能获得海量浏览量、收获众多“粉丝”点赞，这让从小就喜欢跳舞的吉洛姆看到了机会。

起初，吉洛姆只是上传一些即兴舞蹈片段，尝试吸引用户关注。一段时间后，关注吉洛姆的人越来越多，一些人甚至成了他的“铁粉”，给他留言，请教编舞技巧，交流舞蹈心得，不断催他更新作品。

如今，Vskit已成为吉洛姆生活中不可或缺的一部分 。“Vskit让我被世界看到。”他告诉新华社记者，“通过Vskit，我还可以看到其他国家的人是什么样子，看到他们的舞蹈。我没去过那些国家，但通过Vskit，我在那里有了朋友。”

巴·西里尔是科特迪瓦一名绘画爱好者，“没有Vskit前，我只能把作品给家人和朋友看。说实话，有些寂寞”。如今，西里尔将自己作画过程用相机记录下来，加速处理后发布在Vskit上，在15秒钟内向“粉丝”展示一幅美景或人物的绘制过程。

“目前我的每个视频都有几万观看次数，还有其他国家的‘粉丝’给我技巧和题材上的建议。这让我很受鼓舞，我有信心继续我的绘画梦想。”西里尔说。

除了西非的科特迪瓦，Vskit在东非国家肯尼亚的社交媒体上也掀起一股新潮流。

肯尼亚“95后”姑娘克莱尔·芬蒂说，这半年，她一次次“立誓”每次刷Vskit不超过10分钟，可说好的10分钟往往变成几小时。观看Vskit上充满创意的短视频，在平台上与新结识的朋友畅谈，成了她每天重要的生活内容。

据了解，自2018年3月上线至今，Vskit的用户量已达1200万，主要覆盖撒哈拉以南非洲国家，支持英语、法语、斯瓦希里语和阿姆哈拉语等多种语言。在尼日利亚谷歌应用商店的娱乐类应用下载量排名中，Vskit位居第一。

能与YouTube争锋、帮助非洲年轻人“秀自己”“看世界”，这款“吸粉力”满满的应用软件到底是什么来头？

鲜为人知的是，这款短视频应用软件由总部位于中国深圳的“非洲手机大王”传音控股与网易共同创办的合资公司传易集团推出。Vskit虽是地地道道的“中国制造”，但发布的内容绝大多数由非洲本地用户贡献。

Vskit海外业务负责人林闽琦告诉记者，Vskit非常重视“内容本土化”，旗下专门设立了一支由非洲当地员工组成的创意小组，专门对短视频的内容进行本土化处理。

“这个创意小组通过讨论各种有趣的短视频玩法，并用当地语言、当地视角重新演绎，最后输出有趣的、符合当地文化特点的视频拍摄玩法和创意。”林闽琦说。

肯尼亚创客孵化中心iHub负责人本森·穆塔希说，当下全球流行的社交软件里，非洲元素太少，而Vskit这款为非洲人量身打造的产品令他感到十分惊喜和亲切。“Vskit不仅让非洲文化有机会传播到世界其他地方，还能帮助在非洲工作、生活的外国人更好地了解当地的传统和习俗，加深彼此之间的认识。”（参与记者：丁蕾、郑扬子、金正、李言、刘阳、鲁豫）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)