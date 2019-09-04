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南非第二季度经济增长3.1%

2019年09月04日10:21  来源：新华网
 

　　新华社约翰内斯堡9月3日电（记者荆晶）南非统计局3日公布的数据显示，南非今年第二季度经济同比增长3.1%，增速超出预期。

　　数据显示，当季南非矿业增长14.4%，这主要得益于铁矿石、煤等产量增加。金融和贸易也实现增长，但建筑业、交通运输与农业仍为负增长。

　　南非第一季度经济同比萎缩超过3%。分析人士此前普遍担心，如果第二季度南非经济再次出现负增长，可能引发严重后果。

　　南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌在接受新华社记者采访时说，第一季度经济萎缩主要是受国家电力公司大规模拉闸限电拖累，第二季度没有出现这一现象。

　　“这（第二季度经济增长）是一个积极信号，它足以消除第一季度经济缩水带来的负面影响，也避免了南非陷入经济衰退，”罗索乌说，“这说明经济已回到正轨。”

　　国际货币基金组织7月发布《世界经济展望报告》更新内容，将2019年南非经济增长预期下调0.5个百分点至0.7%。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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