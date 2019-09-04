凤凰卫视与联合国教科文组织签署新的战略合作协议

人民网巴黎9月3日电（记者李永群）联合国教科文组织总干事阿祖莱3日下午在该组织总部会见了凤凰卫视控股有限公司董事局主席兼行政总裁刘长乐。两人随后共同签署了教科文组织与凤凰卫视为期五年的新的战略合作协议。阿祖莱总干事还向刘长乐颁发了教科文表彰证书，以表彰刘长乐对教科文组织文化多样性事业的贡献。

根据教科文组织与凤凰卫视新的五年战略合作协议，双方将在向世界展示弘扬中国形象，宣传“一带一路”沿线国家遗产保护，以及推动人类文化多样性等领域继续进行广泛和深入的合作。

在过去的五年战略合作期间，凤凰卫视与教科文组织紧密合作，先后举办了《陕西渭南日》《福建泉州日》《国际海洋日》等一系列大型活动，还专门拍摄了《教科文历史与今天》《阿富汗利比亚战后遗产保护》等一系列专题纪录片和新闻报道片。

中国常驻联合国教科文代表团代表沈阳大使参加会见，并见证了签约与颁奖仪式。

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