汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展

“黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。近日，中国前驻玻利维亚和乌拉圭大使汤铭新接受人民网采访，将中拉外交台前幕后故事一一道来。

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周恩来总理会见时任秘鲁议员比利亚兰一行。左二为汤铭新

民间外交岗位工作将近20年

1938年汤铭新出生于上海，目睹了上海的改造与建设的成就，对共产党员的光辉榜样产生敬仰之情，逐步在政治上成长起来。1956年，他以优异成绩考入北京外交学院，攻读国际关系和外交专业，选择的外语是西班牙语。提起40余年外交生涯经历，汤铭新告诉记者，他绝大部分时间是与拉丁美洲打交道，在那里度过了多姿多彩的工作与生活时光。

1960年，汤铭新被分配到外交部，最开始是到中国人民外交学会工作。之后，又被分配到中国人民对外友好协会工作。1980年以后，他先后在中国驻哥伦比亚大使馆和驻厄瓜多尔大使馆工作。其间在墨西哥国立自治大学讲授“中国文化与世界文化的交融”课程一年。汤铭新先后陪同中国友好代表团赴拉美出席国际会议，还陪同作家代表团、民族歌舞团、杂技团等遍访拉美和加勒比12个国家，还接待了来自拉美和加勒比国家的100多批政界和社会各界对华友好组织和人士。汤铭新大使在民间外交的岗位上工作了将近20年，见证了中拉友好从民间外交涓涓细流起步，到汇合成滔滔洪流的光辉历程。

1993年到1996年汤铭新在玻利维亚当大使、之后的4年又在乌拉圭大使当大使。作为大使，肩负祖国的重托，具有代表民族形象的荣誉，一言一行、一举一动都代表着国家，都要严格谨慎，三思而后行，可谓忍辱负重、如覆薄冰，体验了外交官的酸甜苦辣。因此，汤铭新对人民网说：“我常常用孟子的训导来告诫自己：一定要‘苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为’！”

见证中拉关系六阶段跨越发展

1996年，汤铭新向乌拉圭总统桑吉内蒂递交国书。

新中国成立70年以来，中拉关系可谓发生了翻天覆地的变化。汤铭新总结了中拉关系经历的六个发展阶段，激动地说，“中拉关系史诗般地飞跃发展仍然历历在目”。

第一阶段是在1949年至1960年建国初期十年间。当时在捍卫国家主权独立，打破西方孤立封锁的方针指引下，越来越多的拉美国家奉行独立自主的对外政策，中拉人民的友好往来不断向前发展，开启了一个新的历史时期。毛主席和周总理等中央领导人，高瞻远瞩，大力推进民间外交发展友好关系的航程。从民间外交起步的这一方针，很快推动中拉关系跨上了一个新的台阶。

第二阶段是在1960年至1970年期间。在这一阶段中国大力支持拉美的民族民主运动和反帝斗争，始终不渝地同拉美人民站在一起，大力加强中拉人民之间的友好往来和经济文化的联系，推进了中拉友好关系的发展。汤铭新说，期间我参加了接待拉美左派政党和社会团体的工作，陪同我国代表团出席了亚非拉三大洲人民团结会议，还参加了在北京举行的一系列双边和多边的相关活动，大大丰富了外事阅历。

第三阶段在1970至1978年，中国同拉美的关系进入了迅速发展时期，迎来了第一个建交高潮。至20世纪末，我们已与12个拉美国家建立了外交关系。我国与哥伦比亚与于1980年2月7日正式建交。其中，我参与的民间外交在推动双边关系的发展方面发挥了巨大的作用。

1976年哥伦比亚进步组织应邀访华，我全程陪同并担任翻译，并同代表团秘书长戈麦斯结下了深厚的友谊。还同他就今后双方开展经贸、文化交流等事宜进行了广泛的交谈。1979年4月，在得知哥伦比亚总统有意同中国建交这一重要信息后，我们立即请示有关部门领导，要抓住这次出访机会。那一年5月14日，图尔巴伊总统破例会见我们代表团，并且用中国名言“有朋自远方来，不亦乐乎”来对我们表示热烈欢迎。会见告别时我对总统的谈话表示深深的感谢，并希望在不久的将来能够有机会再次进行访问。此后不久，哥伦比亚和我国常驻联合国代表就建交问题启动了会谈，并且终于在1980年2月7日在纽约签署了建交公报，打开了两国关系的大门。

第四阶段是在20世纪80年代，中国和拉美关系出现崭新局面。中国对拉美的外交摆脱了以意识形态和社会制度划线的做法，拉美出现了与中国建交的第二次高潮。到80年代末，中国共与17个拉美国家建立了外交关系，外交阵地进一步巩固与扩大。

第五阶段是在20世纪90年代以来，中拉建交不断深化和全方位的长期稳定关系，标志着中拉关系的新开端，中拉各领域的友好合作取得长足发展。到90年代末，中国共与19个拉美国家建立了外交关系。中国又加强了同拉美地区组织的关系，与里约集团，南方共同市场等建立了对话或磋商机制。

第六阶段是在进入21世纪，尤其是党的十八大以来，中拉关系在习近平外交思想指引下进入了历史性飞跃发展的新阶段。习近平主席提出的“一带一路”倡议，得到拉美和加勒比国家的积极响应。中国在拉美的朋友圈进一步扩大。

回顾这些经历，汤铭新动情地说，“新时代中拉关系不断深化友好合作，我本人作为一名一辈子从事对拉美工作的外交人，对能够见证和参与推动中拉关系飞跨时代长空的发展贡献一份微薄的力量而深感荣幸！”

汤铭新接受玻利维亚总统授予的勋章

中国外交历史性转变

汤铭新大使细细回顾中国外交的历史性发展，将其总结为五方面转变。

他说，一是时代主题，从“战争与革命”转变为“和平与发展”，超越意识形态发展国家关系。二是政治格局，从对抗格局转变为共同发展的全球伙伴关系，形成了“朋友遍天下”的良好局面。三是融入经济全球化体制，成为全球约130个国家的主要贸易伙伴。四是国际定位，展现负责任大国担当，在国际风云变幻中做世界和平的建设者、全球发展的贡献者与国际秩序的维护者。五是模范践行外交为民宗旨，高高举起了习近平新时代中国特色社会主义外交思想的伟大旗帜。我们党领导的外交工作既服务于国内开放发展，为中国人民谋幸福；也为打造海外民生工程，推动人类命运共同体建设和人类社会共同发展。

汤铭新说，新中国外交的辉煌成就不仅极大振奋了一位外交人的心灵和荣誉感，也激励我初心不忘，要永远为外交事业的发展添砖加瓦。即使今年已过80高龄，依然要老骥伏枥，励志前行。

薪火相传扬帆远航

历史的车轮滚滚向前，以习近平同志为核心的党中央正带领我们在建设中国特色社会主义道路上奋勇前进。党的十九大为中国外交明确了新目标作出了新部署。70年来中国外交取得了举世瞩目的辉煌成就，这是在中国共产党的领导下，一代又一代外交人薪火相传，积极践行党中央的外交政策所取得的。

在党中央亲切关怀下，我们这只外交人队伍的确“可以燎原”。因为，流淌在我们血液里，融化在我们骨髓中的新中国外交人精神历久弥新，带带相传。

汤铭新说，希望新一代外交官牢记使命、奋力奉献、放眼世界、再创辉煌！（文字整理：实习生马靓辉）

(责编：贾文婷、常红)