中国企业首次在法国发布全球可持续发展报告

人民网巴黎9月3日电（记者李永群、葛文博）3日上午，中国广核集团在法国巴黎正式发布《2018年全球可持续发展报告》，这是中国企业首次在法国发布此类报告。中国驻法大使卢沙野、中广核董事长贺禹、法国国民议会法中友好小组主席陈文雄、法国电力集团（EDF）副总裁格扎维埃·于尔萨（Xavier Ursat）、法国法马通公司中国区总裁方玮（Monique Vanvi）、ISO 26000 社会责任国际标准主席马丁·纽里特（Martin Neureiter）等150余人参加发布会。

卢沙野大使指出，中广核一直是中法核能合作的主力军，30多年来与法国企业在核电领域的密切合作从未间断，不仅开创了中法合作新模式，也浇灌了因核能合作而绽放的中法友谊之花。今天中广核发布的报告彰显了中国企业主动承担社会可持续发展责任的担当。中法在能源合作领域拥有广阔发展空间，希望两国企业继续深化在核能、新能源等领域的合作，在环保、文化、公益事业等方面开展更为多元丰富的交流，为两国社会经济发展及全球可持续发展做出新的更大贡献。

贺禹透露，截至8月底，中广核清洁能源在运装机53.53GW，2018年全年上网电量达2205亿千瓦时，等效于减排二氧化碳1.6亿吨，相当于种植了超过44万公顷的森林。在欧洲，中广核清洁能源装机超过1GW，累积发电已超过43亿千瓦时，等效减碳相当于植树约1万公顷，减排效力显著。他表示，在《巴黎气候协定》的诞生地发布中广核首份全球可持续发展报告，体现了中广核发展清洁能源、为全球节能减排和应对气候变化做出应有贡献的坚定决心。

格扎维埃·于尔萨指出，中法企业的合作不仅局限在技术与商业范畴，更帮助中法两国就可持续发展达成更多共识，在绿色融资、能源转换等方面进一步合作，促进两国元首签署的《巴黎协定》的目标与举措的落实。

方玮表示，中法两国核工业合作空间巨大，未来可以在国际核电市场开发、核能产业链合作、技术研发合作等领域进一步深化合作，互利共赢。

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