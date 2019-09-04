平等磋商须坚守共识，中国言行一致望美相向而行

中美经贸磋商需要平等和相互尊重，离不开重信守诺。如果真想同中方达成互利双赢的协议，美方一些人就必须做到坚守共识原则，与中方相向而行，诚心诚意回到正确轨道上来。

人民日报3日发表钟声署名文章《坚守共识原则，中国言行一致》。文章强调，珍视共识，践诺守信，才有谈的前提，才有解决问题的机会。中方始终主张通过谈判磋商解决中美经贸问题，并一直本着最大的诚意积极磋商，认真落实两国元首共识及双方经贸团队的磋商成果。

为回应美方关切，中方短短4个月即完成对芬太尼类物质进行整类列管的法律管制程序，并于今年5月1日起正式实施。今年6月底中美元首大阪会晤，美方提出希望中方从美国增加进口。7月，中国企业就采购大豆、棉花、高粱等农产品向美国供货商进行了询价，并成交了一批农产品。美方8月1日以中方不履行购买美国农产品承诺为借口再举关税大棒，但事实是美国农业部的出口销售报告就明明白白写着当日一家中国企业购买美国大豆的记录。究竟是谁在违背共识？事实胜于雄辩。国家禁毒办3日召开新闻发布会，向外国驻华执法及警务联络官和新闻媒体通报中国芬太尼类物质管控工作情况。通报称，自5月1日起对芬太尼类物质整类列管以来，中方未发现制贩走私芬太尼类物质犯罪案件。

为严防芬太尼类物质走私出境，9月2日，国家禁毒办会同公安部、海关总署、国家邮政局，部署在12个省市开展为期3个半月的打击芬太尼类物质犯罪专项行动；督促寄递企业严格落实“实名收寄、收寄验视、过机安检”三项制度，并加大对重点口岸出口货物查缉力度。究竟是谁在违背共识？事实胜于雄辩。

美方一些人一再升级对华贸易摩擦，严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。世人皆叹，如此冲击互信基础，中美经贸问题如何能够解决？

我们一再强调的是，中美两国元首达成的共识，为双方解决经贸问题指明了方向和路径。悟透中美双方存在的巨大利益交集，从根本上认清经贸合作的本质是互利双赢，才能踏踏实实在平等和相互尊重基础上通过磋商解决经贸问题。（记者 方晓）

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