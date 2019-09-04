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国际足联发布2022年世界杯会徽

2019年09月04日09:00  来源：新华网
 

新华社多哈9月3日电（记者杨元勇）国际足联和卡塔尔3日晚间在卡塔尔首都哈发布了2022年世界杯足球赛会徽。

9月3日，2022年卡塔尔足球世界杯会徽投影在多哈瓦吉夫老市场的墙面上。 当日，2022年卡塔尔足球世界杯会徽向全球发布。 新华社发（尼库摄）

2022年世界杯会徽远看类似一个白色奖杯，又似一个英文“无穷大”符号和阿拉伯数字中的“8”，上边还装饰有勃艮第颜色的图案。会徽的顶部有两个点，两点之间是一个足球图形，会徽底部是装饰图案。会徽下边印有英语“FIFA World Cup Qatar 2022（国际足联2022年卡塔尔世界杯）”的字样。

根据卡塔尔最高项目和遗产委员会的描述，这个三维形式的会徽以旋转式的姿态展示出来，象征着地球和足球的球形。“无穷大”符号表示世界杯将成为卡塔尔和该地区可保留的永久遗产，而数字“8”则代表卡塔尔举办世界杯的体育场馆数量。会徽好似披上了一个海湾国家居民冬季习惯佩戴的披肩，象征着2022年世界杯赛事将在冬季举行。

这个委员会透露，刚刚公布的2022年世界杯会徽，将在卡塔尔和世界23个国家和地区的地标建筑立面上展示，同时也会在多个国家和地区的巨型屏幕上展示。

卡塔尔世界杯将于2022年11月21日至12月18日举行。到目前为止，卡塔尔已经完成了75%的世界杯建设项目。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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