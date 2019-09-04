荷兰首相建议欧盟建立共同的难民庇护体系

新华社海牙9月3日电（记者王雅楠）荷兰首相吕特3日呼吁欧盟国家团结应对难民问题，建议欧盟建立共同的难民庇护体系。

吕特当天与到访的希腊总理米佐塔基斯举行会晤。他在会晤后的联合记者会上说，两人当天就刺激经济增长、拓宽经济合作、应对难民问题和气候变化等进行了讨论。在难民问题上，吕特表示，欧盟应向不愿参与应对难民问题的成员国施加压力，建立能够显示团结的共同的难民庇护体系。

米佐塔基斯对吕特的看法表示赞同。他说，难民问题一直以来都是欧洲共同面临的问题。

欧盟与土耳其2016年3月达成应对难民潮的协议后，抵达希腊的难民数量显著减少，但后来随着巴尔干国家关闭边境，数以万计难民长期滞留希腊。今年夏季，抵达希腊的难民数量再度增加，8月新增难民数量创下过去3年来单月最高纪录。

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