人民网>>国际

荷兰首相建议欧盟建立共同的难民庇护体系

2019年09月04日08:55  来源：新华网
 

　　新华社海牙9月3日电（记者王雅楠）荷兰首相吕特3日呼吁欧盟国家团结应对难民问题，建议欧盟建立共同的难民庇护体系。

　　吕特当天与到访的希腊总理米佐塔基斯举行会晤。他在会晤后的联合记者会上说，两人当天就刺激经济增长、拓宽经济合作、应对难民问题和气候变化等进行了讨论。在难民问题上，吕特表示，欧盟应向不愿参与应对难民问题的成员国施加压力，建立能够显示团结的共同的难民庇护体系。

　　米佐塔基斯对吕特的看法表示赞同。他说，难民问题一直以来都是欧洲共同面临的问题。

　　欧盟与土耳其2016年3月达成应对难民潮的协议后，抵达希腊的难民数量显著减少，但后来随着巴尔干国家关闭边境，数以万计难民长期滞留希腊。今年夏季，抵达希腊的难民数量再度增加，8月新增难民数量创下过去3年来单月最高纪录。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved