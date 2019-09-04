“2019中国电影节”在马达加斯加开幕

新华社塔那那利佛9月3日电（记者文浩）由中国驻马达加斯加使馆主办的“2019中国电影节”3日在马达加斯加首都塔那那利佛开幕。在为期3天的活动中，11部中国电影将在塔那那利佛的广场影院展映。

中国驻马达加斯加大使杨小茸、马国民议会议长代表等中马双方近200人参加了当天的开幕式。

杨小茸在开幕式上致辞说，此次电影节旨在让马达加斯加民众通过电影感受现代中国、了解中国文化，帮助中马人民加深了解和友谊。“电影是当代世界增进了解、沟通情感的重要媒介，也是人文交流、相互欣赏的独特平台。”

在开幕仪式上放映的《西游记之大闹天宫》获得全场观众热烈掌声，众多当地观众对电影给予高度评价。电影节期间还将展映《杜拉拉追婚记》《奇门遁甲》等中国优秀影片。

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