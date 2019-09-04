伊朗称有能力在两天内重启20%丰度浓缩铀生产

新华社德黑兰9月3日电 伊朗半官方媒体法尔斯通讯社3日援引伊朗原子能组织官员的消息称，如果其他相关国家没有履行相应义务，伊朗有能力在两天内重启生产20%丰度浓缩铀。

“如果伊朗伊斯兰共和国做出决定，它可以在一至两天内（恢复）生产20%丰度浓缩铀。”伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪说，伊朗有权生产自己所需要的燃料。

卡迈勒万迪说，伊朗目前也已中止履行伊核协议中有关重水的限制措施。他还强调，除了伊核协议框架下的谈判，伊朗原子能组织没有与美国进行任何形式的对话。

今年5月以来，为回应美国单方面退出伊核协议并对伊朗实施一系列制裁措施，伊朗已先后分两个阶段中止履行伊核协议的部分条款，涉及浓缩铀和重水储量限制，以及铀浓缩丰度不得高于3.67%的限制。伊方表示，如果伊朗在伊核协议中的利益得到保障，伊朗可以恢复执行协议内容，否则将进一步中止执行协议条款。

目前，没有公开迹象显示伊朗已重启20%丰度铀浓缩活动。关于伊朗铀浓缩活动丰度的限制是伊核协议核心条款。90%以上高丰度浓缩铀属于武器级核材料，可以用于制造原子弹。但理论上生产20%丰度和90%丰度浓缩铀之间几乎没有技术障碍。

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