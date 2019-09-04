英国一男孩长期吃垃圾食品致失明

英国一名少年因长期吃垃圾食品导致营养不良、失明和听力下降。

病人现年17岁，姓名没有公开，家住布里斯托尔。他大约10年前患上一种罕见的饮食紊乱疾病，受不了水果、蔬菜等食物的味道、“质地”和外观，因而天天以薯片、白面包和加工肉食充饥。

男孩14岁时因乏力找家庭医生就诊。验血结果显示乏力原因是缺乏维生素B12而导致的贫血。家庭医生除了让男孩接受维生素注射，没有给予其他治疗。男孩15岁起听力和视力先后逐步下降，17岁时视力下降到永久失明程度。

布里斯托尔大学医院医生丹尼斯·阿坦确诊男孩患营养性视神经病变，认为失明和听力下降可能是因为患者缺维生素B和铜。

美国《内科学纪事》月刊3日刊载由阿坦等研究人员就这一病例撰写的报告。

阿坦告诉英国《每日电讯报》：“这一病例的不同寻常处是，患者极度挑食并持续相当长时间。”

他说，医学界，至少神经眼科学专家，了解营养不良与视力之间关联有相当长时间，“问题是健康领域其他专业人员这方面意识不够”。

作者希望以这份报告提醒临床医生，垃圾食品可能严重损伤视觉。（欧飒）【新华社微特稿】

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