英国首相坚拒延期“脱欧” 或10月提前大选

英国首相鲍里斯·约翰逊2日晚发表讲话，坚决拒绝再次推迟脱离欧洲联盟的日期。

当天早些时候，多个党派议员联合公布阻击“无协议脱欧”法案草案，核心内容是要求政府向欧盟申请把“脱欧”大限再度延后3个月。

尽管约翰逊2日晚否认有意提前举行议会选举，一名政府高级别官员稍后披露，如果议会批准上述法案，英政府可能寻求解散议会，10月14日提前选举。

【拒绝延期】

约翰逊2日与内阁紧急会晤，随后在首相府唐宁街10号外发表电视直播讲话。他说，“我想让大家知道，无论如何我都不会”向欧盟申请延期“脱欧”。

他强调10月31日如期“脱欧”，“没有‘但是’或‘如果’”，同时指认有意阻击“无协议脱欧”的议员干扰政府与欧盟就“脱欧”事务的磋商。“让我们的谈判代表继续工作，颈上不悬达摩克利斯之剑。”

在他看来，如果获得议会支持，政府有望在10月17日的欧盟峰会期间让欧盟同意修改现有“脱欧”协议。约翰逊一直希望取消现有协议中关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”，与欧盟重新达成协议。

约翰逊说：“我不想要选举，你们也不想要选举。”

2日早些时候，以保守党籍前财政大臣菲利普·哈蒙德和最大反对党工党籍议员希拉里·本为首的跨党派议员小组公布阻击“无协议脱欧”法案草案。

法案为再次延期“脱欧”设两个条件：约翰逊政府如果在10月19日、即欧盟峰会结束时既无法与欧盟达成新“脱欧”协议，也无法让英国议会同意“无协议脱欧”，便须向欧盟申请把“脱欧”大限再度延后3个月，至明年1月31日。

多家媒体报道，这一跨党派议员小组打算3日议会复会第一天发起动议，动用召集紧急辩论的“常设秩序24”程序，夺过4日15时以后的议事掌控权，以推动当天表决法案草案。

【都想大选？】

尽管约翰逊公开否认有意提前选举，但英国政府一名不愿公开身份的高级别官员在首相讲话后向多家媒体披露，如果上述动议3日获通过，政府打算4日发起动议，要求解散议会、提前选举，可能的选举日是10月14日。

这一日期早于当月的欧盟峰会，同时意味着新政府将在10月31日的“脱欧”大限以前就位。

这名高官同时重申保守党党鞭办公室1日的警告，说任何在3日表决中“反水”的保守党议员党籍都将被取消。一些媒体推测，大约20名保守党议员有意“反水”。

一名接近跨党派议员小组的知情人士告诉路透社，约翰逊“尽管宣称那是最后选择，但似乎正尽全力推行提前选举”。

英国广播公司分析，跨党派议员小组起草的法案要求由议会而非政府决定英国“有协议脱欧”或“无协议脱欧”，这对誓言如期“脱欧”的英首相而言势必不可接受。大家“因而全在谈论提前选举”。

英国原定2022年举行新一届议会选举。依据现行法律，提前解散议会须获得三分之二以上议员投票支持。

另一方面，工党领导人杰里米·科尔宾2日傍晚告诉支持者，“乐见选举到来”，“我已准备好，你们已准备好，大家都已准备好”。

法新社报道，科尔宾提出，如果议会阻击“无协议脱欧”失败，工党准备发起对约翰逊政府的不信任投票，这同样可能触发提前选举。

【或遭搅局】

英国民众2016年经公投决定“脱欧”，但支持“脱欧”和“留欧”的民众比例接近，分别为52%和48%。按照法新社的说法，如今3年多过去，英国社会民意因“脱欧”事宜深度撕裂。

这导致英国两大主流政党可能因提前选举而面临风险。路透社报道，尽管科尔宾本人支持，但工党内部有人希望首先确保“脱欧”延期、再提选举事宜。

法新社报道，如果投入议会选举，保守党不仅面对工党挑战，还将面对坚决主张“脱欧”的英国脱离欧盟党和坚决主张“留欧”的自由民主党。

英国广播公司报道，英国脱欧党党首奈杰尔·法拉奇2日向约翰逊喊话说，如果保守党致力于与欧盟达成新“脱欧”协议，脱欧党将在选举中竭力对抗；如果保守党寻求强行“无协议脱欧”，脱欧党将全力支持，让两党“在选举中势不可挡”。（海洋）（新华社专特稿）

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