若有利于国家利益 鲁哈尼不排除与特朗普见面可能性

伊朗政府一名发言人2日说，总统哈桑·鲁哈尼不排除与美国总统唐纳德·特朗普见面的可能性。

只是，伊朗外长同一天警告，如果欧洲方面没有采取更多措施挽救伊朗核问题全面协议，伊方将继续减少对协议的遵守程度。

【“不退缩”】

伊朗政府发言人阿里·拉比埃告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者，如果与特朗普见面有利于伊朗国家利益，鲁哈尼不排斥见面。

他说：“总统（鲁哈尼）仍然持这一观点，如果见面有利于国家利益、确信能够帮助我们的人民，他不会退缩。”

只是，拉比埃同时说，特朗普希望借由见面达成的目的与鲁哈尼不一样。“美国总统的目的更多关联国内因素，而我们的目标是重新获得我们应有的权利。”

鲁哈尼和多名伊方政府官员多次强调，要想缓和与伊朗的紧张关系，美方应当迈出“第一步”，即解除所有对伊制裁。

美国政府去年5月退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方重新谈判，施压手段包括试图“封杀”伊朗原油出口。

美方退出伊核协议的同时向欧洲盟友施压，要求重新启动对伊制裁，但欧洲方面继续支持伊核协议。

拉比埃2日说，就伊核协议，鲁哈尼最近几周与法国总统埃马纽埃尔·马克龙及其他欧洲国家领导人多次通话并“严肃磋商”，“幸运的是，在许多领域，我们的观点变得越来越接近”。

【“没时间”】

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫8月25日“意外”现身七国集团峰会举办地、法国西南部海滨城市比亚里茨，与马克龙会晤。他2日在俄罗斯首都莫斯科会晤俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，随后出席联合记者会。

扎里夫在记者会上说，如果伊方“无法从伊核协议获得利益”，“继续单方面遵守协议”没有意义。他呼吁欧洲方面为挽救协议尽快采取更多举措，否则伊方将迈出“第三步”。

伊方7月以来先后提高浓缩铀的存量和丰度，理由是伊方利益无法获得伊核协议保护。但伊方同时说，上述举措“可以逆转”。

伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希8月31日说，伊方与欧洲方面正在就挽救伊核协议作“困难和复杂”的谈判，伊方基本诉求是解除对伊朗原油出口和银行业的限制。

法新社2日报道，法方试图说服美方，在一定程度上放松对伊朗的制裁。

两名不愿公开姓名的伊朗官员和一名伊朗外交官先前告诉路透社记者，西方如果希望与伊朗磋商挽救伊核协议，应允许伊朗每天出口70万桶至150万桶原油。

拉比埃2日说：“伊朗原油应该可以让人购买，（政府）应该可以获得资金。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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