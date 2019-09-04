美代表向阿富汗总统加尼通报美国与塔利班协议草案

美国政府阿富汗和解事务特别代表2日向阿富汗总统通报美国和阿富汗塔利班双方谈判的协议草案。

阿方说，将研究这份协议草案，数天内回复。

扎尔梅·哈利勒扎德在卡塔尔首都多哈结束与塔利班第九轮谈判后，1日抵达阿富汗首都喀布尔，当天和2日两次会晤阿富汗总统阿什拉夫·加尼。

加尼在第二次会晤中收到协议草案文本。加尼的顾问瓦希德·奥马尔在社交媒体“推特”写道：“我们将研究这份文件，将继续与哈利勒扎德特使及其团队讨论。”

阿富汗政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉在一份声明中说，他同样听取了协议内容介绍。

路透社以多名不愿公开姓名的人士为来源报道，加尼将评估协议内容，“两天内”将自己的意见告诉哈利勒扎德。

加尼的发言人西迪克·西迪基在记者会上说，阿富汗政府将研究这份协议，“可能要用数天”，然后回复美方。

美国和塔利班方面最近对短期内达成协议多次表达乐观。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德和美国总统唐纳德·特朗普上周分别说，双方“接近达成协议”。第九轮谈判结束后，哈利勒扎德说双方“站在达成协议的门槛上”；塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣说：“我们即将结束这场入侵，为阿富汗达成一份和平解决方案。”

美国与塔利班代表去年年底开始在多哈谈判，主要议题包括美国从阿富汗撤军、塔利班确保阿富汗不会成为极端主义武装对外发动袭击的温床、阿富汗内部对话和全面停火。

阿富汗政府主张，阿富汗和平进程必须“阿人主导、阿人所有”。但是，塔利班认定阿富汗政府是美方扶植的“傀儡”，拒绝直接与政府对话。

美国与塔利班谈判期间，后者继续发动袭击，8月31日和本月1日先后进攻北部重镇昆都士和北部巴格兰省首府普勒胡姆里。

阿富汗内政部1日说，已经彻底消灭攻入昆都士市的塔利班，打死56名武装人员；20名安全部队士兵和5名平民死亡，85名平民和士兵受伤。

巴格兰省议会议员马布布拉·加法里告诉美联社记者，普勒胡姆里城区2日局势平静，塔利班与安全部队继续在城外交火，前者切断了3条连通外界的主要公路。

阿富汗内政部说，安全部队在普勒胡姆里击毙至少51名塔利班武装人员，6名安全部队士兵和7名平民死亡；很快会把塔利班武装人员逐出这一地区。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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