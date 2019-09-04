人民网>>国际

美代表向阿富汗总统加尼通报美国与塔利班协议草案

2019年09月04日08:46  来源：新华网
 

　　美国政府阿富汗和解事务特别代表2日向阿富汗总统通报美国和阿富汗塔利班双方谈判的协议草案。

　　阿方说，将研究这份协议草案，数天内回复。

　　扎尔梅·哈利勒扎德在卡塔尔首都多哈结束与塔利班第九轮谈判后，1日抵达阿富汗首都喀布尔，当天和2日两次会晤阿富汗总统阿什拉夫·加尼。

　　加尼在第二次会晤中收到协议草案文本。加尼的顾问瓦希德·奥马尔在社交媒体“推特”写道：“我们将研究这份文件，将继续与哈利勒扎德特使及其团队讨论。”

　　阿富汗政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉在一份声明中说，他同样听取了协议内容介绍。

　　路透社以多名不愿公开姓名的人士为来源报道，加尼将评估协议内容，“两天内”将自己的意见告诉哈利勒扎德。

　　加尼的发言人西迪克·西迪基在记者会上说，阿富汗政府将研究这份协议，“可能要用数天”，然后回复美方。

　　美国和塔利班方面最近对短期内达成协议多次表达乐观。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德和美国总统唐纳德·特朗普上周分别说，双方“接近达成协议”。第九轮谈判结束后，哈利勒扎德说双方“站在达成协议的门槛上”；塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣说：“我们即将结束这场入侵，为阿富汗达成一份和平解决方案。”

　　美国与塔利班代表去年年底开始在多哈谈判，主要议题包括美国从阿富汗撤军、塔利班确保阿富汗不会成为极端主义武装对外发动袭击的温床、阿富汗内部对话和全面停火。

　　阿富汗政府主张，阿富汗和平进程必须“阿人主导、阿人所有”。但是，塔利班认定阿富汗政府是美方扶植的“傀儡”，拒绝直接与政府对话。

　　美国与塔利班谈判期间，后者继续发动袭击，8月31日和本月1日先后进攻北部重镇昆都士和北部巴格兰省首府普勒胡姆里。

　　阿富汗内政部1日说，已经彻底消灭攻入昆都士市的塔利班，打死56名武装人员；20名安全部队士兵和5名平民死亡，85名平民和士兵受伤。

　　巴格兰省议会议员马布布拉·加法里告诉美联社记者，普勒胡姆里城区2日局势平静，塔利班与安全部队继续在城外交火，前者切断了3条连通外界的主要公路。

　　阿富汗内政部说，安全部队在普勒胡姆里击毙至少51名塔利班武装人员，6名安全部队士兵和7名平民死亡；很快会把塔利班武装人员逐出这一地区。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved