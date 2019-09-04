沙特阿美更换“掌门人”为IPO铺路

沙特阿拉伯政府2日任命本国主权财富基金主管亚西尔·鲁迈延接替能源大臣哈立德·法利赫，执掌油气巨头沙特阿美公司董事会。

【职务“缩水”】

法利赫当天在社交媒体“推特”发文，祝贺沙特公共投资基金主管鲁迈延出任阿美公司董事会主席，说这是企业准备首次公开募股(IPO)的“重要一步”。

法利赫的职务头衔近日连续“缩水”。法新社报道，沙特8月30日宣布新组建工业和矿产资源部，法利赫的职务因而从能源、工业和矿产资源大臣变为能源大臣。他先前长期兼任阿美公司董事会主席。

一名接近沙特政府决策层的知情人士告诉彭博社，分离能源部与阿美公司旨在避免利益冲突，为企业IPO作准备。

瑞士石油矩阵咨询公司总经理奥利维尔·雅各布说，这一决策说明沙特领导层对法利赫无法维持原油价格不满。“有人推测油价关联IPO，他们因而需要更高油价，以便获得理想IPO估值。”

法利赫被视作促成沙特等石油输出国组织（欧佩克）成员与俄罗斯等非欧佩克产油国同意联合减产原油的重要推手。

【经济多元化】

沙特过去两年多一直筹备以IPO方式把阿美公司5%的股份投入股票市场，以募资1000亿美元。如果成功，这将成为迄今最大规模IPO。然而，这一计划去年8月遭搁置。按照法新社的说法，油价近年持续低迷，让不少投资者质疑阿美公司是否估值过高。

不过，阿美公司今年4月成功发行120亿美元债券，因而加快了IPO进程。美国《华尔街日报》上周报道，阿美公司打算分两期公开募股，先在沙特国内上市，之后可能在日本东京登陆国际市场。

阿美公司新“掌门”鲁迈延先前是银行家，未获任命前已出任阿美公司董事。在他治下，沙特公共投资基金致力于投资多元化，先前已购买电动汽车制造商特斯拉的股份以及网约车服务运营商优步等初创企业的股份，同时为日本软银集团的千亿美元大型技术基金注资450亿美元。

阿美公司IPO被视作沙特领导层使本国经济摆脱对油价依赖的关键举措。（海洋）（新华社专特稿）

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