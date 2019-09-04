黎巴嫩将宣布国家进入经济紧急状态 急需削减赤字

黎巴嫩总理萨阿德·哈里里2日说，将宣布国家进入经济紧急状态。黎巴嫩政府正在磋商具体方案，以加速财政改革。

黎巴嫩多年经济低迷，财政赤字和公共债务负担较重，8月主权信用评级再遭下调，加剧国内外投资者担忧。

【急需减赤】

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩、总理哈里里以及多名内阁成员和议员2日开会，磋商应对当前经济和财政困境。

哈里里会后告诉媒体记者，会议商定推进财政改革，“当前经济情况要求我们尽快采取措施，包括及时编制预算和削减赤字”，保持本币黎巴嫩镑的稳定。

哈里里说：“会议一致认定，我们应宣布国家进入经济紧急状态。”

后续，黎巴嫩政府将召集更多会议，商讨关于财政改革的具体措施。

路透社报道，黎巴嫩公共债务负担非常重，相当于国内生产总值的150%，高居世界各国前列；2018财政年度赤字相当于国内生产总值的11.2%，同样处于高水平，招致国内外投资者担忧。

黎巴嫩政府先前说，2019财年预算案力图将赤字水平削减至国内生产总值的7.6%。哈里里2日说，根据一项为期三年的财政方案，黎巴嫩力求到2022年使预算赤字规模不超过国内生产总值的5%。

【提振信心】

全球三大评级机构之一的惠誉国际信用评级有限公司8月下旬把黎巴嫩的主权信用评级从B-下调至CCC。哈里里本月2日承认，黎巴嫩遭降级应引起重视，必须尽快采取措施，以提振投资者信心。

黎巴嫩政府今年早些时候承诺偿付一切到期债务及其利息，希望投资者放心。

哈里里介绍，多国投资者去年在法国巴黎开会，答应在黎巴嫩投资。随着黎巴嫩财政改革措施推进，各国投资者在那次会议期间答应的大约110亿美元资金将得以“解锁”，预期有助于经济形势好转。

一些人担忧，黎巴嫩政府采取财政紧缩措施会削减社会福利开支和增加税负。哈里里回应说，政府制定新政策以前会谨慎考虑。

在黎巴嫩各项财政负担中，电力部门亏损比较严重。黎巴嫩政府先前就电力部门改革多番磋商，今年4月发布整改方案。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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