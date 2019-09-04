日本无意加入美国版“护航联盟” 打算自己单干？

日本《读卖新闻》3日以政府人士为消息源报道，日本无意参加美国在海湾组建的所谓“护航联盟”，考虑单独派遣海上自卫队赴这一海域护航。
报道说，日本政府正在考虑派遣海上自卫队到霍尔木兹海峡附近海域、曼德海峡附近海域执行信息搜集任务；如果伊朗方面同意，日本考虑扩大海上自卫队的活动范围，把霍尔木兹海峡包含在内。
《读卖新闻》报道以多名日本政府官员为消息源，只是没有公开他们的姓名。
当媒体记者问及上述报道是否属实，日本内阁官房长官菅义伟3日在一次例行记者会上拒绝正面回答，而是答道“至于采取何种措施能有效保障日本商船在中东海域安全航行，我们希望从多个角度权衡，考虑因素包括原油供应稳定、日本与美国关系、日本与伊朗关系”。
日本与伊朗关系一向友好。日本是伊朗原油的主要进口方之一。美国先前宣布停止日本等8个伊朗原油进口方的制裁豁免。尽管停止从伊朗买原油，日本作为能源匮乏的岛国严重依赖其他海湾国家供油。
日本是全球第四大石油进口方。日本首相安倍晋三今年6月访问伊朗，试图帮助缓和美国与伊朗的紧张关系。安倍访问期间，日本一艘油轮在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域遭到袭击。
海湾水域最近3个月发生多起油轮和商船遇袭和遭拦截事件。美国指责伊朗是黑手，但伊朗否认，反指美国陷害。英国和伊朗7月相互扣押油轮，使紧张局势再度升级。
美国近来试图在海湾水域组建“护航联盟”，响应者不多，只有英国、巴林和澳大利亚加盟，德国等大多数欧洲盟友不愿意入伙。欧洲多国担忧，域外势力介入海湾局势无助于海湾航行安全，反而可能加剧地区紧张。
第74届联合国大会定于9月下旬在美国纽约联合国总部举行，安倍、伊朗总统哈桑·鲁哈尼等领导人将出席。菅义伟说，正在就安倍与鲁哈尼在联大会议期间会面作联络安排。一些媒体推测，不排除美国总统唐纳德·特朗普与鲁哈尼在同一时段会面的可能性。
《读卖新闻》报道，日本政府将在联合国大会结束后就海湾护航一事作最终决策。
不少人预期，日本如果向海湾派遣自卫队，势必在国内外遭到强烈反对。
伊朗总统鲁哈尼先前声明，波斯湾的航行安全应由沿岸国家共同维护，坚决反对域外势力介入。伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫8月21日说，外来势力军事介入无助于地区局势缓和。（杨舒怡）（新华社专特稿）
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