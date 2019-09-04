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制造自杀式袭击 阿富汗塔利班给美特使“下马威”

2019年09月04日08:42  来源：新华网
 

　　阿富汗塔利班2日晚在首都喀布尔一处外国人居住区发动自杀式袭击，给来访的美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德一记“下马威”。

　　阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米说，一名自杀式袭击者当晚驾驶一台装有炸药的拖拉机在“绿村”西墙外引爆，致使16人死亡、119人受伤。

　　“绿村”戒备森严，是多个外国机构所在地，区内居住人员主要是联合国工作人员、外交人员和北大西洋公约组织商业合作伙伴等。拉希米没有说死伤者中是否有外国人，只说安全部队营救了大约400名外国人。

　　拉希米说，安全部队打死5名配合自杀式袭击的武装人员。

　　阿富汗塔利班随后声称制造这一事件，说一名自杀式袭击者和多名枪手协同行动。

　　袭击发生前几个小时，美国政府特别代表哈利勒扎德向阿富汗总统阿什拉夫·加尼通报美国与阿富汗塔利班谈判的协议草案，声称双方“原则上”达成一致。

　　哈利勒扎德当天早些时候出现在阿富汗黎明新闻网一档采访节目中。这名在阿富汗出生的美国外交官用达里语告诉主持人，协议签定后，美国将在135天内从驻阿富汗的5座军事基地撤走5000人。

　　美军现阶段在阿富汗驻扎大约1.4万人。美国总统唐纳德·特朗普上周说，美国打算从阿富汗撤军，但不会全部撤离，暂时保持8600人规模。

　　哈利勒扎德说，美国与阿富汗塔利班的协议旨在结束战争、减少暴力，至于和解与停火，要靠阿富汗人自己解决。阿富汗政府与塔利班代表可能会在挪威对话。

　　哈利勒扎德拒绝明确美国的分阶段撤军计划何时完成。美方先前说，视情况决定撤军步骤；阿富汗塔利班要求美军和北约驻军立即走人。

　　哈利勒扎德在卡塔尔首都多哈结束与塔利班第九轮谈判后，本月1日抵达喀布尔，当天和次日两次会晤加尼。他定于本周晚些时候再次与塔利班代表会面。

　　美国和塔利班方面最近对短期内达成协议多次表达乐观。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德和美国总统特朗普上周分别说，双方“接近达成协议”。第九轮谈判结束后，哈利勒扎德说双方“站在达成协议的门槛上”。

　　美国与塔利班代表去年年底开始在多哈谈判，主要议题包括美国从阿富汗撤军、塔利班确保阿富汗不会成为极端主义武装对外发动袭击的温床、阿富汗内部对话和全面停火。

　　阿富汗政府主张，阿富汗和平进程必须“阿人主导、阿人所有”。但是，塔利班认定阿富汗政府是美方扶植的“傀儡”，拒绝与政府直接对话。

　　阿富汗塔利班一边与美国谈判，一边加大军事攻势，以增加谈判筹码。塔利班8月31日和本月1日先后进攻北部重镇昆都士和北部巴格兰省首府普勒胡姆里。

　　美国国务卿迈克·蓬佩奥先前说，美方原本希望与塔利班在9月1日以前确定协议。阿富汗总统选举定于9月28日举行，暂时不清楚选举是否会如期举行。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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