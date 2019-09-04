第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛阿根廷赛区决赛落

人民网布宜诺斯艾利斯9月3日电 （记者 姚明峰）第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛阿根廷赛区决赛2日在拉普拉塔国立大学孔子学院圆满落幕，来自拉普拉塔市的艾莱奥诺拉凭借流利的演讲和一段出色的古风歌舞获得冠军。

艾莱奥诺拉在赛后对记者表示，她已经学习了六年汉语，能够获得第一名是大家共同帮助的结果，家人对自己的学习汉语十分支持，孔院的老师对比赛也非常重视，赛前还进行了针对性的辅导。她对接下来去中国的旅程充满期待，“我希望能够爬上长城，见到大熊猫”。

决赛东道主拉普拉塔国立大学孔院中方院长李芳均说，很高兴看到越来越多的中学生也加入到汉语学习的课程中来，目前拉普拉塔国立大学孔院除了开设大学学分课程，还开设了兴趣课程，包括剪纸、书法和各种文化活动。为了满足大家学习汉语的热情，拉大孔院还专门开设了网络教学课程。

中国驻阿根廷大使馆文化参赞甘萍在接受记者采访时说道，随着中阿两国关系的不断深化，汉语热在阿根廷逐渐升温，参赛选手的水平也在逐年进步，大家学习汉语的热情值得支持。中国大使馆也会继续努力，进一步协助当地的教学机构做好汉语教学，进一步提高阿根廷中学生大学生的汉语水平，希望这些选手在与世界各国选手同台竞技的时候可以取得更好的成绩。

截至目前，阿根廷已在布宜诺斯艾利斯大学和拉普拉塔国立大学成立了两所孔子学院，第三所孔子学院目前已经签约，将在科尔多瓦国立大学设立。

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