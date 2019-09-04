美国加州游船失火事故已确认20人死亡

新华社洛杉矶9月3日电（记者高山 谭晶晶）美国加利福尼亚州圣巴巴拉县官员3日表示，搜救人员已从加州南部圣克鲁斯岛海域的失火游船沉没现场寻回20具遇难者遗体，目前仍有14人失踪。寻找幸存者的救援行动已经停止。
圣巴巴拉县治安官办公室负责人比尔·布朗在3日上午举行的多部门联合新闻发布会上说，这20名遇难者中有11名女性和9名男性，现场未发现任何幸存者迹象。
布朗表示，潜水员看到水下沉船残骸内还有4至6具遗体。警方将设法固定位于水下约21米处的沉船残骸，以便潜水员进入其中打捞遗体。
警方将对遇难者遗体进行DNA比对以确认身份。多个执法部门正进行联合调查，以查清火灾原因。
一艘游船当地时间2日凌晨在圣克鲁斯岛附近海域失火并沉没。美国媒体报道说，出事游船是圣巴巴拉县一家公司的3艘大型潜水船之一，核定最大载员46人。失火时船上共有39人，包括5名船员和34名潜水游客，目前仅有5名船员获救。据报道，潜水游客夜间通常在甲板下的客舱休息，船员则睡在甲板上。
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