近日，韩国共同民主党议员薛勋等6人组成的国会议员团登上了日韩争议岛屿独岛（日本称“竹岛”）。对此，日本政府通过外交渠道向韩国政府提出抗议。

近期以来，日韩双方因贸易摩擦、领土争议、“慰安妇”问题、二战劳工赔偿问题等新老问题龃龉不断。8月28日，日本把韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”，即《出口贸易管理令》开始生效。韩国则决定不再与日本续签《军事情报保护协定》、在日韩争议领土附近展开军事演习等，日韩两国关系持续恶化。分析人士指出，虽然日韩矛盾爆发在贸易领域，但症结还在于历史问题，尤其是日本殖民韩国期间的劳工索赔问题。

日韩经贸争端僵持不下，扩大到了安保合作。8月22日，韩国宣布将不再续签《军事情报保护协定》。韩方认为，日本政府将韩国移出日本的贸易“白色清单”，令两国间的安保合作环境发生重大变化。因此，续签以共享安保领域敏感军事情报为目的的协议不符合韩国国家利益。

韩国总统府方面特别强调，韩方决定“终止”而非“废除”协定，如果日方撤回不当措施，包括该协定在内的各项议题都能重新讨论。日本驻韩国大使长岭安政抗议称，韩国这一决定是对当前地区安全保障环境的误判，对此深表遗憾。韩国一家民调机构近日发布的一项民调结果显示，逾五成韩国人对韩国政府终止韩日《军事情报保护协定》予以积极评价。

日韩关系的恶化直接影响了两国民间交往，赴日本的韩国游客人数大幅减少，日本旅游业受到明显冲击。日本共同社称，在与韩国东南端釜山市隔海相望的日本长崎县对马岛，韩国游客通常占外国游客大约八成。最近对马岛的宾馆、餐饮店从业者因韩国游客骤减而叫苦不迭。约40%的住宿设施今年7月的入住人数较去年同期减少五至九成，8月也有所下滑。日本北海道和东北部地区同样出现韩国游客取消预订的情况。日本观光厅8月21日发布的最新数据显示，尽管7月访日外国游客数量创单月新高，但来自韩国的游客同比减少7.6%。

日本《读卖新闻》日前表示，日本和韩国之间的对立正进一步加重，如果韩国在旅游和消费方面“脱离日本”的现象进一步蔓延，日本制造业也会受到影响。在两国政府依然没有找到解决问题的方法的情况下，民间企业两败俱伤正在成为现实。

（本报东京9月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 18 版）

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