英国“脱欧”进程进入关键期（国际视点）

英国女王伊丽莎白二世批准议会休会的决定引起强烈反响，在金融市场，英镑兑美元和欧元的汇率出现下跌。图为日前一名男子经过伦敦一处货币兑换点。

新华社发

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在10月31日英国“脱欧”最后期限逐渐临近之际，英国女王伊丽莎白二世日前根据首相约翰逊的请求，批准议会在9月9日至12日间择日开始休会，休会期将持续到10月14日。这一决定引发各界强烈反应，批评者称此举是为防止议会阻拦“无协议脱欧”。预计接下来的一周会期将是英国执政党与反对党展开角力的关键时期。

英国首相约翰逊9月2日晚在召开紧急内阁会议后发表声明说，在任何情况下他都不会要求欧盟推迟英国“脱欧”，英国将在10月31日如期脱离欧盟。约翰逊呼吁议员投票反对无意义拖延“脱欧”的行动。

英国——

内部争斗日趋白热化

在“脱欧”问题上，约翰逊一直表现出“孤注一掷”的姿态。他多次强调，即使没有与欧盟的协议，英国也必须在10月31日期限前完成“脱欧”。此前约翰逊请求议会在9月9日至12日期间再次开始休会，休会期一直持续到10月14日。英国女王伊丽莎白二世日前批准了这一请求。

批评者认为，10月31日英国“脱欧”最后期限日益临近，若议会再次休会，留给议员在“脱欧”问题上行使权利的时间仅剩两周。约翰逊请求让议会再次休会是为了阻止议员反对“无协议脱欧”的努力。但约翰逊坚称，有充足的时间让议员就“脱欧”问题进行讨论。

眼下，英国政坛内部围绕“脱欧”的角力日趋白热化。批评者认为，政府的行为“不负责任”，甚至“践踏民主”，急需通过议会立法“将英国从崩溃边缘拉回来”。9月3日是英国议会夏季休会后复会的第一天。当天，英国最大反对党工党联合其他党派的一些议员，向议会提出了阻挠政府实行“无协议脱欧”的议案，要求政府在没有达成“脱欧”协议的情况下需向欧盟申请延期“脱欧”至2020年1月31日。

约翰逊则表示，绝不会向欧盟申请延期“脱欧”，一旦议会通过这项议案，将推动提前举行大选。约翰逊还向意图阻挠政府推动“无协议脱欧”的保守党议员下了“最后通牒”，表示试图反对“无协议脱欧”的保守党议员将被“开除”，并且被禁止参加下一届选举。截至记者发稿时，议会尚未对这项议案进行投票。

目前，反对约翰逊让议会休会的声音日渐高涨，包括20多个保守党议员在内的政界人士不断向他施压。8月31日，英国30多个城市爆发游行活动，抗议约翰逊为强推“脱欧”而让议会休会。据称，反对让议会休会的网络请愿书已获得超过150万人的签名。

欧盟——

对“脱欧”新方案不买账

有分析指出，约翰逊试图用给议会“放长假”的方式达到摆脱国内反对者和对欧盟施压的双重目的。

英国外交大臣多米尼克·拉布日前表示，如果欧盟持续抱有英国可能取消或者继续延期“脱欧”的希望，那么英国在谈判中将被束缚手脚。

对于英国方面的强硬姿态，欧盟似乎根本不买账。目前，英国与欧盟方面的谈判几乎没有进展。此前达成的“脱欧”协议中有关北爱尔兰边界的“备份安排”是英国和欧盟眼下谈判中争议最大的议题之一。“备份安排”的主要内容是确保英国“脱欧”后在欧盟成员国爱尔兰和英国北爱尔兰地区之间不会出现实体海关和边防检查设施，即“硬边界”。约翰逊坚持“必须取消”，欧盟方面则寸步不让，明确表示除非找到可行替代方案，否则“备份安排”将继续保留。

9月1日，欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶表示，欧盟的立场不会改变。他重申，北爱尔兰“备份安排”必须存在，以便确保爱尔兰边界的开放性和欧盟单一市场的完整性。巴尼耶在给英国《星期日电讯报》撰写的文章中称，“我对于避免‘无协议脱欧’前景并不感到乐观，但我们应该坚持下去，提供最大的灵活性。”

据悉，欧盟10月17日将举行峰会，如果英国提出的“脱欧”新方案在这次峰会上能够通过，那么英国仍可以实现“有协议脱欧”。但欧洲多数媒体认为，鉴于英欧双方在“脱欧”问题上的分歧十分严重，未来两个月内达成新协议的机会十分渺茫。

前景——

“无协议脱欧”风险陡增

有专家指出，鉴于约翰逊政府在“脱欧”问题上立场强硬，而英国民众对“脱欧”一再延期也感到厌倦，英国“脱欧”再度推迟的可能性越来越小。接下来的一周将是英国执政党与反对党展开角力的关键时期。

目前，久拖不决的“脱欧”进程已经明显冲击到英国经济。根据英国央行英格兰银行日前发布的报告，自2016年“脱欧”公投以来，英国企业投资下降了11%，劳动生产率下降了2%至5%，多数企业将“脱欧”视为其面临的主要不确定因素之一。

舆论分析认为，如果英欧双方在最后期限前无法达成新的协议，“无协议脱欧”将成为现实。鉴于英国经济增长缺乏根本动力，如果出现“无协议脱欧”，英国将为此付出巨大代价。

国际金融机构与智库都预测，“无协议脱欧”将使英国经济受到冲击，民众生活成本上升。“无协议脱欧”后，为消除混乱状况，英欧将不得不立即开始谈判并尽快达成新的贸易安排，届时谈判的压力势必将更大。

（本报伦敦9月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 18 版）

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