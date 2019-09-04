相约贺兰山下 共商合作发展

深处内陆腹地，既不沿边，也不靠海，这是宁夏的地理位置，但是，开放依然是宁夏的梦想。自2010年以来，宁夏已成功举办三届中国·阿拉伯国家经贸论坛、三届中国—阿拉伯国家博览会，在国际上产生了广泛而深刻的影响，实现了小省区发展开放型经济大跨越的“逆袭”。

坚持“服务国家战略、聚焦经贸合作”，中阿博览会如今已成为集高层对话、经贸促进、会展洽谈等于一体的国际性博览会。2016年1月，习近平主席在阿拉伯国家联盟总部发表演讲时指出，中阿博览会已成为中阿共建“一带一路”的重要平台。

格局更大，积极融入一带一路建设

宁夏是古丝绸之路上的重要节点，地处新亚欧大陆桥国内段的中枢位置，是我国华北、东北等地区通往中东、中亚最便捷的陆空通道。

中阿博览会助推宁夏开放型经济发展水平不断提高。三届中阿博览会，众多境内外客商相约贺兰山下，谈合作、谋发展，共签订各类协议651个，涵盖科技、能源、农业等十多个领域。目前，宁夏已与187个国家和地区开展经贸交流合作。

阿拉伯国家联盟助理秘书长白德尔·丁·阿拉里说：“我相信中阿博览会必将取得积极成果，推动提升中阿合作水平和双边关系。”“宁夏积极融入‘一带一路’建设，加快建设丝绸之路经济带重要战略支点，全方位、多层次、宽领域的对外开放格局正在形成。”宁夏回族自治区党委书记石泰峰表示。

平台更广，凸显国家级、国际化、综合性

过去5年，宁夏累计实现进出口总额1385.5亿元，年均增长4.9%。其中，对“一带一路”参与国家累计实现进出口总额400多亿元，年均增长超5%。

被沙特政府列为重要招商引资示范工程，并首次在沙特使用中国技术、标准和设备……随着中国—沙特（吉赞）产业园首个入园项目——广州泛亚聚酯有限公司沙特石油化工化纤一体化项目开工建设，宁夏境外园区建设取得积极进展。

第四届中阿博览会将举办中阿工商峰会、中阿技术转移与创新合作大会等重要活动，阿拉伯国家联盟秘书处、阿拉伯农工商会总联盟等国际性、区域性组织将作为主办单位，与中方共商策划设计、共促组织实施、共享合作成果。农业农村部、科技部等国家部委将与宁夏共同举办现代农业展暨农业产业合作对话会、高新技术及装备展暨技术成果推介对接会等11项活动。

“这些活动的举办和各项经贸合作成果的落地，必将进一步凸显中阿博览会国家级、国际化、综合性的特点和定位。”宁夏回族自治区商务厅厅长徐晓平介绍。

密切合作，助推经济高质量发展

三届中阿博览会，合作载体不断完善。中阿技术转移中心、中阿商事调解中心等一批中阿多双边合作机构落户宁夏，阿盟、沙特、埃及等8个双边技术转移中心相继建立。

第四届中阿博览会以“新机遇、新未来”为主题，将举办开幕大会、8项展览展示及投资贸易促进活动、4项会议论坛和主题省（江苏）系列活动。与会各方还将在贸易投资、基础设施与产能、高新技术与装备等重点合作领域开展多个分项活动。

宁夏力争在装备制造、新能源、新材料、现代农业、现代服务业等领域落地一批高质量发展的合作项目，助力创新驱动、脱贫富民、生态立区三大战略的实施。借助中阿博览会平台，宁夏将向世界展示碧水蓝天、稻香鱼肥的“塞上江南”形象，展示银川宜居之城、翠湖连片的城市风貌，展示宁夏人开放、包容、进取的气度和胸怀。

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 06 版）

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