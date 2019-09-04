乌拉圭副总统托波兰斯基会见魏凤和

新华社蒙得维的亚9月2日电 （记者吴昊）当地时间9月2日下午，乌拉圭副总统、国会主席兼参议长托波兰斯基在蒙得维的亚会见了到访的国务委员兼国防部长魏凤和。

托波兰斯基说，乌方历来高度重视乌中关系，钦佩中方在国家发展建设中取得的辉煌成就。发展友好对华关系是乌各界共识。乌方坚定支持并愿积极参与“一带一路”倡议，希与中方继续深化双边关系，加强政治、经贸、军事等领域务实合作，推动乌中战略伙伴关系迈向更高水平。

魏凤和说，中乌是好朋友、好伙伴，两国友谊基础深厚。在两国元首的关心推动下，中乌关系长期保持稳定发展，各领域交流合作成果显著。中乌两军关系发展势头良好，务实合作不断深化。中方愿与乌方一道，积极落实两国元首共识，推动构建人类命运共同体，积极推进“一带一路”建设，深入挖掘合作潜力，拓展交流领域，推动两国两军关系继续向前发展。

2日下午，魏凤和还与乌国防部长巴亚尔迪举行正式会谈，并访问了有关军事单位。

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 03 版）

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