扩大开放，见中国胸怀（钟声）

“密集宣布的一系列扩大开放举措，彰显了中国即使面对不断升级的中美贸易战，仍加大力度推进对外开放进程的决心”“北京在向包括邻国在内的其他国家发出信号：中国对商业是开放的”……近期，中国密集出台扩大开放新举措，引起国际社会广泛关注。在中美经贸摩擦背景下，中国以不断扩大开放的确定性应对来自外部环境的不确定性，为维护自由贸易、建设开放型世界经济贡献中国智慧和方案。

近一个月以来，中国扩大开放的足音更加铿锵有力。深圳迈开建设中国特色社会主义先行示范区的步伐；上海启动自贸区临港新片区建设；山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6省区的6个新设自由贸易试验区正式揭牌；中央财经委员会第五次会议强调在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链；国务院推出加快发展流通促进商业消费的“组合拳”……拓展发展空间，释放发展潜力，彰显中国进一步同世界共享机遇的决心。

中国经济向世界敞开怀抱，得到广泛积极回应。商务部公布的数据显示，今年前7个月，中国新设外商投资企业超2.4万家，实际使用外资金额5300多亿元人民币，同比增长7.3%。德国、韩国、日本、荷兰对华投资分别增长72.4%、69.7%、12.6%、14.3%，欧盟对华实际投入外资金额同比增长18.3%；“一带一路”沿线国家对华实际投入外资金额同比增长5%……实实在在的数据表明，国际社会信任支持中国扩大开放，愿意继续与中国携手前进。美国《大西洋月刊》网站文章感慨，美国政府“不断地将世界其他地区推开，推向中国一边”。

改革开放是决定当代中国命运的关键一招。中国坚定不移扩大开放，持续深化同世界各国的合作共赢。这样的大国胸怀，彰显坚定维护发展权益的信心和决心。展望未来，无论国际环境如何风云变幻，中国以自己的节奏推动更高水平开放的脚步不会停滞，中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞。

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 03 版）

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