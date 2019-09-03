2019世界旅游城市联合会赫尔辛基香山旅游峰会开幕

人民网9月3日芬兰赫尔辛基电 （记者辛本健）由世界旅游城市联合会与赫尔辛基市共同举办的第八届香山旅游峰会9月3日上午在世界最具功能性城市赫尔辛基市隆重开幕。本次峰会主题是“智慧旅游：城市创新与发展之路”，设有开幕式、主旨演讲、主题论坛、理事会会议、特别对话、新闻发布会、展览展示、旅游交易会等多项活动。峰会吸引了56个国家近百个城市的500多名代表参会。来自全球37位旅游城市市长以及联合国世界旅游组织和上海合作组织等国际组织的负责人出席这一全球性旅游盛会。

在峰会开幕式上，赫尔辛基市市长扬·瓦帕沃里致欢迎辞，联合国世界旅游组织执行主任祝善忠、上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫分别致辞。联合会理事会执行副主席、北京市副市长王红在发言中表示，“作为世界上第一个以旅游城市为主体的全球性国际旅游组织，世界旅游城市联合会将积极搭建世界旅游城市多边合作平台，大力推动世界旅游的全球化、智慧化、融合化发展，努力把世界旅游城市打造成为世界旅游最具吸引力、影响力和凝聚力的发展板块。”

发布学术研究成果 助力世界旅游城市可持续发展

本次峰会以智慧旅游为主题，世界旅游城市联合会秘书长宋宇在主旨演讲中表示：“联合会高度重视科学技术对世界旅游的重大影响，希望通过智慧旅游城市建设，进一步提升世界旅游服务、管理、营销和体验水平，为推动世界旅游可持续发展贡献力量。”联合会专家、首都经贸大学教授李云鹏博士发布了《全球智慧旅游城市报告》。该报告重点总结了北京、成都、马德里、赫尔辛基、布宜诺斯艾利斯和马拉喀什6个城市会员智慧旅游城市建设经验，以及携程和腾讯2个机构会员在帮助城市发展智慧旅游方面的探索，同时还特别介绍了麻省理工学院可感知城市实验室借助顶尖工程和数学模型为智慧城市发展提供技术支撑的成功案例，鼓励旅游城市更加积极地采纳科技创新，满足游客和市民需求。

峰会发布了《世界旅游城市发展报告（2019）》，公布了2019世界旅游城市发展排行榜综合排行和6个单项排行前20名城市，综合排行前十名分别为纽约、东京、伦敦、巴黎、北京、迪拜、香港、首尔、上海、巴塞罗那。单项排行中，伦敦位列城市知名度首位，纽约位列产业景气度排行首位，巴塞罗那、东京、曼谷、巴黎分列城市智慧度、旅游便捷度、经济贡献度、旅游满意度单项榜单首位。

聚焦智慧旅游 探讨世界旅游城市发展新路向

目前，智慧旅游在全球范围内已经进入全面实施和广泛应用阶段。与会代表聚焦智慧旅游，在峰会特别对话环节围绕“智慧旅游的城市创新实践”“资源整合赋能旅游目的地智慧发展（以地中海俱乐部为例）”“智慧旅游城市建设：机遇与挑战”等话题，深入探讨智慧旅游与城市发展之间的双向驱动。四场主题分论坛邀请与会代表就“文化传承与创意设计”“智慧旅游城市营销”“联通性与旅游发展”“技术创新与可持续旅游”等议题，深入探讨世界旅游业界热点和前瞻性问题。

国际旅游组织、会员单位之间展开多边务实合作

本次峰会期间，世界旅游城市联合会与联合国世界旅游组织（UNWTO）签订了谅解备忘录，双方将在城市旅游评价与监测、旅游业可持续发展、智能化城市目的地旅游发展、城市旅游经验共享等方面开展合作。联合会与乌兹别克斯坦撒马尔罕城签订合作协议，今年11月，世界旅游城市联合会亚太区域旅游会议将在撒马尔罕城举办；联合会还与科特迪瓦旅游部签约确定2020年将举办非洲区域性会议。

旅游交易会上，来自中国的凯撒、众信、携程、途牛及国中青（中国国际旅行社总社、中国旅行社总社、中青旅控股股份有限公司）等18家机构会员与来自俄罗斯、格鲁吉亚、芬兰、爱沙尼亚等国家旅游城市，以及旅行商、酒店和邮轮等行业的企业进行商务洽谈。

峰会旅游展览为北京、重庆、三亚、赫尔辛基、首尔、惠灵顿、撒马尔罕、世界旅游交易会等多家城市会员、机构会员提供了展示旅游资源及特色产品的平台。

联合会不断加强会员服务，峰会推出年度服务会员项目手册，包括活动参与、展览展示、宣传推广、行业培训、研究咨询、投融资、市场合作等七项服务措施。

作为本次峰会的主办单位，世界旅游城市联合会是由北京倡导发起，携手众多世界著名旅游城市及旅游相关机构自愿结成的第一个以城市为主体的全球性国际旅游组织。联合会成立至今，已经成功举办了七届香山旅游峰会。本次峰会开幕式上举行了13个新会员单位的入会仪式，截止目前，联合会成员已由最初的58个增加到218个，覆盖世界五大洲73个国家和地区。

赫尔辛基是世界旅游城市联合会的创始会员之一、本届香山旅游峰会的举办城市，在峰会期间营造了极具城市特色的活动氛围，其在智慧旅游领域的积极探索，也给与会代表留下深刻印象。2020年世界旅游城市联合会香山旅游峰会将在总部城市中国北京举办。

【背景资料】

1．世界旅游城市联合会简介

世界旅游城市联合会是由北京倡导发起，携手众多世界著名旅游城市及旅游相关机构自愿结成的，世界首个以城市为主体的全球性国际旅游组织。2012年9月15日在北京成立。联合会总部和秘书处设在北京，官方语言为中文和英文。

联合会以“旅游让城市生活更美好”为核心理念，为会员提供旅游全产业链服务，推动会员之间的交流合作，推广旅游城市发展经验，宣传旅游产品和资源，促进全球旅游业繁荣发展。世界旅游城市联合会由58个会员共同发起，目前已经成长为拥有145个城市会员、73个机构会员以及6个分支机构的国际旅游组织，城市会员覆盖全球73个国家和地区，机构会员包括旅行社、传媒、机场、航空公司、酒店集团、邮轮、金融企业等。联合会在旅游业界的吸引力、服务力、引导力和影响力全面提升，被誉为成长最快的国际旅游组织。

2．香山旅游峰会简介

香山旅游峰会是联合会最重要的年度活动，至今已经举办了七届。每届峰会参会城市和机构代表均超过400人，三分之二为国际城市旅游目的地管理者和国际旅游及相关机构决策者。时任国务院副总理汪洋连续两年在峰会上发表重要讲话，联合国副秘书长盖图三次莅临峰会，表达了对联合会推动全球城市可持续发展的赞同与支持。

峰会累计设展14000多平方米，旅游交易洽谈会参加单位累计共671家，形成买卖家配对6220对。达成交易额28亿元人民币（折合4.07亿美元）。峰会投资洽谈会累计收集合作项目300余个，意向投资额达到2581.3亿元，共计约375.3亿美元。

围绕峰会主题，联合会在峰会上先后发布了《北京宣言》《北京共识》等倡议和指导性意见。2015年香山峰会走出国门，首次在非洲摩洛哥的拉巴特和非斯两个城市举办。2016年重庆峰会发布了《重庆宣言》，首次在旅游业界提出了“共享经济”。2017年洛杉矶峰会发布了《洛杉矶宣言》，在涉及全球化与旅游城市发展诸多重大问题上形成共识。2018年青岛峰会发布了《世界旅游城市品牌建设行动计划（2018-2027）》。

3.赫尔辛基市简介

赫尔辛基（Helsinki），是芬兰的首都，濒临波罗的海，不仅是芬兰政治、经济、文化和商业中心，同时也是芬兰最大的港口城市。赫尔辛基是一座古典美与现代文明融为一体的都市，又是一座都市建筑与自然风光巧妙结合在一起的花园城。市内建筑多用浅色花岗岩建成，有“北方洁白城市”之称。在大海的衬托下，无论夏日海碧天蓝，还是冬季流冰遍浮，这座港口城市总是显得美丽洁净，被世人赞美为“波罗的海的女儿”。赫尔辛基曾主办过1952年夏季奥运会。

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