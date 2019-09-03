新华社符拉迪沃斯托克9月3日电 综述：中俄媒体合作交流进入新时代

新华社记者吴刚 胡晓光

第五届中俄媒体论坛3日在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行。本届论坛以“数字经济时代传统媒体和新媒体发展”为主题，两国有关部门和媒体负责人100余人出席。中俄媒体人士认为，目前两国媒体合作交流进入新时代，广度和深度进一步拓宽。

新华社秘书长兼办公厅主任宫喜祥表示，今年6月，在中俄建交70周年纪念大会上，中俄两国元首决定将两国关系提升为“中俄新时代全面战略协作伙伴关系”，共同开启了中俄关系更高水平、更大发展的新时代。面向媒体智能化的未来，创新是唯一途径，合作是必然选择。中俄两国媒体应紧密携手，共同在智能化时代锻造新的传播力和影响力，成为中俄民心相通更加顺畅的“桥梁”和更加坚实的“纽带”。

人民日报社国际部主任赵嘉鸣说，在数字时代，中俄两国媒体应进一步增加对彼此报道的维度和厚度，加强对社会热点、文化艺术、体育运动、生活时尚等方面的深度报道。中俄两国都有着实力强大的主流媒体，应共同努力抓住媒体融合发展的机遇，提升两国主流媒体的全球影响力和国际话语权。

中央广播电视总台央广副总编辑刘晓龙指出，中俄媒体论坛已经发展成为两国媒体交流合作的重要机制化平台。两国主流媒体服务中俄关系大局，顺应国际媒体合作趋势，结合数字化媒体发展特点，不断夯实合作基础，创新合作方式，为促进双向信息发布、加强受众交流和增强两国人民互信作出了实质贡献。

论坛期间，中俄两国媒体围绕数字经济时代传统媒体和新媒体发展等问题进行了深入讨论和交流。俄罗斯塔斯社社长米哈伊洛夫说，塔斯社与新华社等中国主流媒体一直保持紧密合作关系。今年6月，塔斯社与新华社在莫斯科联合举办了庆祝中俄建交70周年图片展。在圣彼得堡国际经济论坛期间，塔斯社与新华社共同推出俄语AI合成主播。在数字媒体时代，塔斯社将继续与中国主流媒体共同拓展合作方式，为推动两国关系发展作出贡献。

《俄罗斯报》社长涅戈伊察接受新华社记者采访时表示，当前，西方国家媒体歪曲、抹黑两国国家形象的现象时有发生。面对复杂的国际舆论环境，两国媒体应加强协作，在国际舆论场积极发出客观正义的声音，提升国际话语权。

今日俄罗斯电视台台长尼科洛夫对新华社记者说，数字媒体时代给新闻传播带来了革命性变革，加强融媒体报道是全球媒体业面临的共同挑战。中俄两国媒体应相互学习、相互借鉴，不断扩大合作领域，提升合作水平。

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