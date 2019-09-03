孟加拉国总统表示高度重视孟中关系

新华社达卡9月3日电（记者刘春涛）孟加拉国总统哈米德近日表示，孟高度重视孟中关系，愿进一步加强同中方在各领域的合作，提升地区互联互通，推动双方经贸、人文、教育、旅游等各方面交流不断深化。孟希望在双方共同努力下，两国关系发展再上新台阶。

哈米德是在接受中国新任驻孟大使李极明递交国书时做上述表示的。他说，孟中友谊源远流长，中方是孟重要发展伙伴，长期为孟发展建设提供大量援助，帕德玛大桥铁路连接线、卡纳普里河河底隧道等多个重大项目在孟顺利推进。

李极明表示，作为新任驻孟大使，将同孟方一道全力推动落实中孟两国领导人达成的一系列重要共识与合作规划，加强两国“一带一路”建设合作，共同努力实现中国梦和“金色孟加拉”梦想。

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