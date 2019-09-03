菲律宾各界高度评价杜特尔特访华成果

新华社马尼拉9月3日电（记者郑昕 袁梦晨）菲律宾总统杜特尔特于8月28日至9月1日访问中国。菲律宾多名官员及学者日前表示，杜特尔特此次访华成果丰硕，显现出中菲两国未来务实合作的广阔前景。

菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛评价道，杜特尔特总统此次访华“成功且富有建设性”，“毫无疑问此访将使两国之间的联系更加密切”。帕内洛说，两国领导人在北京的会谈亲切且坦诚，此访使菲律宾与中国在诸如经贸交往、油气共同开发等方面的合作都迈出一大步。

随同杜特尔特访华的菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯对中菲加强贸易合作表示热烈欢迎。“过去3年来菲律宾对华出口额年均增长10%，我们对中国从菲律宾进口更多货物表示欢迎，这将保持两国贸易的畅通。”他说。

洛佩斯说，过去3年来中国对菲直接投资增长迅猛，越来越多来自中国的投资项目正在菲律宾落地，涉及制造业、基础设施建设、能源等多个领域，这对菲律宾经济发展起到积极的促进作用。

关于南海问题，菲律宾综合发展研究院客座研究员陈兴利认为，未来两国在南海地区的油气合作及共同开发将为本地区树立一个可借鉴的样板。

菲律宾国防部长洛伦扎纳表示，在南海问题上菲律宾相信中国，两国也都同意要妥善管控分歧。他说，南海问题不是菲中关系的全部，两国还可以在诸如经贸、旅游、人文交往等更广阔的领域展开合作，这些合作将有利于两国人民。

在菲律宾雅典耀大学中国问题专家卢西奥·皮特洛看来，杜特尔特此次成功访问中国，表明菲律宾视中国为一个重要的合作伙伴，两国领导人的会谈也显示出两国间友好合作的领域正不断扩展，相信菲律宾与中国的各领域合作会对两国及两国人民带来更多好处。

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