王毅祭扫安州中国人民志愿军烈士陵园

人民网9月3日电（记者莽九晨） 当地时间2019年9月3日，正在朝鲜访问的国务委员兼外交部长王毅专程前往平安南道安州市祭扫中国人民志愿军烈士陵园，深切缅怀在抗美援朝战争中牺牲的中国人民志愿军烈士。
这里长眠着抗美援朝战争中著名的“打不烂、炸不断”的清川江铁路运输线战斗中牺牲的1156名铁道兵烈士。
志愿军陵园入口处，朴实无华的石门上用中朝两种文字写着“中国人民志愿军烈士陵园”。在中国人民志愿军铁道部队烈士纪念碑前，朝鲜军乐队演奏中朝两国国歌，驻朝鲜使馆工作人员将花篮缓缓抬上平台。花篮缎带上写有“中国人民志愿军烈士永垂不朽”。王毅率代表团一行向英勇的志愿军先烈致以最崇高的敬意。大家共同瞻仰了英名墙，铭记志愿军烈士不朽的功勋。
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