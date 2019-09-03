新华社东京9月3日电 花光积蓄买史料，这位日本学者拿出了侵华日军毒气战的铁证

新华社记者郭丹

9月3日是中国人民抗日战争胜利纪念日。不久前，日本学者松野诚也出版了一本揭露侵华日军使用毒气弹的资料集。

在松野诚也心中，自己的使命就是让世界知道真实的历史。多年来，松野诚也坚持整理研究侵华日军毒气战历史资料，倾尽所有购买史料并免费提供给出版社，被称为“侵华日军毒气战研究第一人”。

重磅消息揭开神秘面纱

2019年7月7日，中国全民族抗战爆发82周年纪念日的深夜，日本共同社发布消息说，日本历史研究学者松野诚也近日发现一份记录侵华日军曾在中国战场使用毒气弹情况的“战斗详报”。这是首次发现日军毒气部队自己记录的使用糜烂性毒气等相关信息文件，铁证如山。

根据松野诚也提供的“战斗详报”照片显示，1939年7月，侵华日军毒气部队——迫击第五大队在中国山西省东部山岳地区作战时，共向中国军队发射231枚可强烈刺激呼吸器官的“红弹”，以及48枚可令皮肤及黏膜溃烂的“黄弹”。“战斗详报”还评价，首次使用“黄弹”“效果非常好”。

这则重磅消息震惊中日媒体。松野诚也，这位日本学者的名字从此走进公众视野。

松野诚也是日本现代史研究学者，2010年在明治大学获得博士学位，曾出版多部关于日军生化武器的书和资料集。

明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至告诉记者，松野诚也高中时期就开始跟随研究日本毒气战的著名专家吉见义明一起做相关研究，自此确定了一生的研究方向，大学时期他又研究日本近现代史。由于研究课题的敏感性，松野诚也博士毕业后，没有一所大学或者研究机构愿意接收他。

“松野诚也现在所做的研究都是在没有经费支持的情况下，利用业余时间完成的。”石田隆至说。

很多人都不理解松野诚也的行为。石田隆至表示，作为自己的好友，松野诚也曾经对他说过，尽管买下一手史料并无偿提供给出版社花光了自己的积蓄，但他并不后悔，因为让世界知道真实的历史正是他的使命。

长期从事日本近现代史、日军侵华历史研究的明治学院大学教授张宏波说，尽管松野诚也今年只有40多岁，但他探寻历史真相的勇气和取得的丰硕研究成果令人感佩。

珍贵一手资料重见天日

8月26日，一本收录了由侵华日军记录的在中国多地实施毒气战作战报告的资料集《迫击第五大队毒气战相关资料》由日本不二出版社在东京出版发行。该资料集不仅包含了中日史学界发现的第一份由侵华日军毒气部队——迫击第五大队自己记录的在中国多地使用毒气弹进行作战的一手作战报告的影印版，还包含了下达使用糜烂性毒气命令的军事公文、日军进行毒气战的各个作战经过绘图以及松野诚也对相关资料进行的解读、论证等。

不二出版社创始人、78岁的船桥治说，松野诚也20多年前就和老师吉见义名一起出版了《毒气战相关资料II》，松野诚也可以称得上是研究侵华日军毒气战的第一人。

不二出版社现任社长小林淳子表示，在日本国内，出版日军侵华战争史这样的资料集成本非常高，而且销量小，还随时可能面临右翼势力的攻击，非常不易。而松野诚也20多年来能够坚持自费对日军发动的毒气战、化学武器战等最残酷的战争史进行研究，实属难能可贵。

松野诚也攻读博士学位期间的导师、日本明治大学文学部教授山田朗评价《迫击第五大队毒气战相关资料》时说，这是展现日军在毒气战中使用糜烂性毒气的决定性史实资料，对推动整个日军侵华战争历史的研究都极为珍贵、重要。

石田隆至表示，日本一些右翼势力以没有发现日军使用毒气的相关史料为由，试图否认或美化侵略战争历史。此次松野诚也发现的一手资料是侵华日军所写的作战报告，粉碎了右翼势力的图谋。这一珍贵的资料成为日本“制造毒气弹—下达毒气弹使用命令—战场使用—被害”这一完整链条中最关键的一环。

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