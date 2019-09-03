白俄罗斯举办“中国文化日”开幕式

新华社明斯克9月3日电（记者鲁金博）白俄罗斯“中国文化日”开幕式2日晚在首都明斯克的国家模范歌剧芭蕾舞剧院举行，中国国家京剧院名剧《杨门女将》惊艳亮相。

中国文化和旅游部部长雒树刚为开幕式发来贺信。白俄罗斯文化部长邦达里、国防部长拉夫科夫等官员和中国驻白俄罗斯大使崔启明出席了开幕式。

雒树刚在贺信中表示，在中白两国元首的关心和推动下，中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系日益提升，两国文化领域的交流与合作取得了丰硕成果。明斯克中国文化中心和北京白俄罗斯文化中心成为两国文化交流的新窗口，互办文化日、共同举办“欢乐春节”等品牌活动为两国人民心灵沟通搭建了桥梁。

邦达里在开幕式上说，两国领导人的友好交往推动了两国关系和人文合作的蓬勃发展。两国根据协议每年共同举办丰富的文化活动，将进一步增强相互了解，增进情谊。

在开幕式上中国国家京剧院上演了京剧名剧《杨门女将》，能容纳1200人的剧院座无虚席。观众不仅为台上演员精彩的武打戏叫好，也为剧中杨家女将抑制悲痛、经历千难万险凯旋回朝的故事感动。

崔启明说，中国国家京剧院展现中国最高水准的演出，必将推动白俄罗斯民众对中国文化的了解。

今年的白俄罗斯“中国文化日”由中国文化和旅游部、中国驻白俄罗斯大使馆、白俄罗斯文化部联合主办，中国国家京剧院和明斯克中国文化中心协办。活动于8月31日至9月4日在明斯克举行。

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