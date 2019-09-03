外交部敦促美方停止对中国企业的无理打压

人民网北京9月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：美国务卿蓬佩奥近日发表推文，再次就中国新疆“教培中心”问题发表消极言论。中方对此有何评论？是否将向美方提出交涉？

答：有关推文老调重弹，对中方进行无端指责，我们对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

新疆事务纯属中国内政，外国无权干涉。中国政府日前已发布白皮书，全面介绍了新疆职业技能教育培训工作。新疆地方政府依法设立职业技能教育培训中心，是为了挽救受恐怖势力蛊惑乃至已加入其中并有轻微犯罪行为的人员，使他们摆脱极端思想的毒害。当前，新疆社会大局稳定，经济发展势头良好，各民族和谐相处，已三年未发生恐怖袭击事件。新疆各族人民广泛支持政府的反恐维稳举措。

不久前，来自老挝、柬埔寨、菲律宾、尼泊尔、斯里兰卡、巴林、尼日利亚等7个国家的驻华大使及使节代表赴新疆参观访问，实地了解新疆职业技能教育培训中心情况，积极评价中国政府在依法打击和预防恐怖主义等方面所做工作，认为新疆的成功经验值得学习借鉴。

我们奉劝美方一些人摘下有色眼镜，摒弃冷战思维，停止利用涉疆等问题对中方指手画脚，停止干涉中国内政，多做有利于中美互信合作的事，而不是相反。

问：你能否介绍王毅国务委员兼外长访问朝鲜今明两天的具体安排？金正恩委员长是否会同王毅国务委员举行会见？中方对此访有何期待？

答：目前，王毅国务委员兼外长正在朝鲜访问。有关此访的具体情况，中方会及时发布消息。

关于中方对此访的期待，我在发布消息时介绍过，我可以再重申一下。王毅国务委员此次访问朝鲜，就是要同朝方一道，全面落实好习近平总书记和金正恩委员长达成的重要共识，办好中朝建交70周年纪念活动，推动双方友好交往，促进中朝务实合作，密切在国际舞台上的沟通配合，推动中朝关系在新的历史时期实现更好的发展。

至于你关心此访期间，朝方领导人是否会同王毅国务委员举行会见，建议你保持关注，如有相关的消息，我们会及时发布。

问：据报道，立陶宛外交部召见了中国驻立大使，称中国驻立陶宛使馆外交官干扰当地举行的支持当前香港游行示威的活动，其行为与外交官身份不符。中方是否会就此向立方致歉？

答：海外中国公民对近期香港发生的暴力违法行为，以及对妄图分裂国家、抹黑中国形象的言行表达愤慨和反对，既理所应当，也在情理之中。我们希望海外中国公民遵守当地法律法规，理性地表达爱国热情，注意保护自身安全。中国政府一贯要求海外中国公民遵守当地法律法规，同时我们也希望有关国家能够尊重和理解海外中国公民的合法活动，保障和维护他们的合法权益。

至于你提到发生在立陶宛的情况，我可以告诉你的是，中国驻立陶宛外交官完全依照《维也纳外交关系公约》在尽责履职，没有做违反当地法律的事情。

问：波兰与美国签署联合声明，要求对5G设备供应商进行更严格的审查，并需确认供应商是否受外国政府控制。两国支持今年布拉格5G网络安全会议的提案。有美方官员称，必须共同防止中方利用华为等公司收集情报。波兰总统杜达被问及华为的问题时称，波安全部门发现可能具有间谍性质的活动。中方对此有何评论？

答：我们注意到了有关报道。5G技术是国际社会共同的创新成果，它的开发利用关乎全球经济发展、世界各国利益和人类的文明进步。有关5G规则和标准的制定，应在具有普遍代表性和权威性的机制框架之下，通过开放包容的多边进程来加以讨论。

如果将政治因素人为地引入5G开发、利用与合作，甚至将有关问题政治化，采取歧视性的做法，不仅不利于5G的发展，也有悖公平竞争的原则，不符合国际社会共同利益。

关于波兰与美国发表的5G联合声明，此前波兰总统和总理曾明确表示过，将公平、公正地对待在波中国企业，不会针对特定国家和特定企业采取歧视性措施。我们希望波方能够说到做到、言行一致。

另外，我在这里还要指出，一段时间以来，美方在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量无端地打压中国企业，这种行为既不光彩，也不道德。美方对别国的5G网络建设指手画脚，赤裸裸地强拉甚至威胁其他国家要采取与美一致的立场，其单边主义和霸权行径暴露无遗。

我们敦促美方停止泛化国家安全的错误做法，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国企业的无理打压。美方打压中国企业、污蔑中国的真实意图是什么，相信任何秉持公正客观立场的国家都对此看得清清楚楚，明明白白。

最后我还是要重复那句话，我们奉劝美方一些人，不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。

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