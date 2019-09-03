新华国际时评：关税大棒让美国患上“民生焦虑症”

新华社华盛顿9月3日电 述评：关税大棒让美国患上“民生焦虑症”

新华社记者许缘

当地时间3日，美国大部分地区的中小学生迎来开学季，然而不少美国家长却有些郁闷：由于美国政府对中国输美商品加征关税，从课本到课外读物，从童装到童鞋，这些主要从中国进口的、又是孩子们上学必不可少的东西面临涨价。

多项研究表明，最终为美国政府对中国输美商品加征关税埋单的，是美国的消费者和企业。生活开支、经营成本上涨的不妙前景，让很多美国人感到焦虑。

美国低收入家庭的消费痛感更明显。低收入家庭花费在服装和鞋类等商品上的金额占收入之比要高于富裕家庭，所以对于美国政府加征关税的政策更敏感。美中贸易全国委员会的数据显示，受关税影响，美国家庭平均每年要多支付1000美元。美国全国纳税人联盟的一位负责人近日公开发文说，美国政府的关税大棒将导致包括低收入家庭在内的美国普通家庭每年多缴纳600多美元税款。他为此疾呼，美国政府应取消加征的关税。

美国女性消费者感到很“受伤”。相较于男性消费者，她们更加依赖“中国制造”。美国官方数据显示，去年美国进口的女性和女童服装及鞋类产品中，超过四成来自中国。最新一轮加征的关税恰恰覆盖不少女性、母婴和家庭用品，从成年女性用的内衣、鞋袜、帽子到尿布、婴儿车等婴幼儿用品，再到肉类、奶酪等食材和窗帘等，样样令人头疼。正因如此，在今年6月一次有关对中国商品加征关税的听证会上，出现了一位内衣生产商手举文胸敦促美国官员不要加征关税的一幕。

美国企业经营者的焦虑也在增加。在6月份举行的那次听证会上，“拟加征的关税让我夜不能寐”“如果加征关税，我们企业就将破产”等来自美国企业的反对呼声在现场不绝于耳。当地媒体报道称，听证会现场弥漫着“焦虑感”“挫败感”，乃至“绝望感”。

不少美国小店店主为了抵御关税上涨对利润的冲击，不得不提高销售价格，结果导致销售额下滑，不少人对这种两难处境感到十分沮丧，觉得“投入的时间、金钱和精力都白费了”。同时，塔吉特、沃尔玛、百思买等多家美国大卖场也纷纷表态，由于关税不断加征，他们也徘徊在涨价边缘。

关税大棒让美国的农民也很“无助”。自美国政府去年单方面挑起经贸摩擦以来，美国农民眼睁睁看着中国市场的巨大机遇离自己而去，却只能被迫接受现实。代表上百家行业协会的支持自由贸易美国人联盟近日发表声明说，“对美国农民来说，贸易战带来的痛苦每周都在加剧。”

现实明明白白：美方关税大棒，完全是搬起石头砸了本国百姓的脚，扰乱了普通美国人的日常生活，压制了美国社会的经济活力，正引起美国社会越来越多的反感。面对关税大棒带来的民生痛感，美方一些人居然还妄称“美国消费者对加征关税分文未花”，这样的自欺欺人之词未免让人觉得可笑。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)