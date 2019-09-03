新华社开罗9月3日电 专访：新中国实现了奇迹般的崛起——访埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利

新华社记者李碧念

埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利近日在开罗接受新华社记者专访时说，在中国共产党领导下，中国人民团结一心，在新中国成立以来的70年时间里取得了举世瞩目的成就，实现了奇迹般的崛起。

阿兹利说，特别是自改革开放以来，中国在扶贫、反腐和经济发展等各个方面成绩斐然，在国际政治舞台上发挥着举足轻重的作用，已经成为世界经济发展的引擎和携手发展中国家实现发展目标的重要力量。

阿兹利高度评价中非合作。他认为，中国在非洲的发展中发挥着重要作用，中国已经成为非洲大陆第一大贸易和投资伙伴。中非合作论坛作为中国和非洲国家交流合作的重要平台，促进了中非互利合作，加强了中非了解，增进了中非友谊。他表示相信中国会继续在政治、经济等领域支持非洲国家。

针对目前中美两国的经贸摩擦，阿兹利表示，中国有智慧、有能力处理美国单方面挑起的经贸摩擦。“中国是一个强大且高效的国家，有能力维持自己的经济发展和应对任何企图破坏其经济发展的行为。”

“以美国为首的西方国家现在想尽一切办法阻止中国发展，他们使用的手段包括贸易战、退出各种协议、单方面采取不正当竞争措施等。”阿兹利说。“我们对这些遏制中国发展的企图表示强烈反对，这一切企图都将失败。”

阿兹利指出，阿拉伯国家对西方国家挂在嘴上的所谓“民主”并不陌生。美国等一些西方国家打着“民主”的幌子，不断干涉他国内政，其目的是为了阻碍他国发展。

“我们支持真正意义上的民主和人权，而不是以民主和人权为借口，以牺牲其他国家利益为代价，来为美国的利益服务。”阿兹利说。

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