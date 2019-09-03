阿富汗首都发生汽车炸弹袭击致16人死亡

新华社喀布尔9月3日电（记者陈鑫、邹德路）阿富汗警方3日证实，2日晚间首都喀布尔的一处外国人居住区遭汽车炸弹袭击，造成16人死亡、119人受伤。

喀布尔警察局发表声明说，2日21时45分左右，一辆载满炸药的汽车在喀布尔第九警区的“绿村”外被引爆，一处加油站也受波及起火爆炸。

声明还说，喀布尔警方从“绿村”中营救了约400名外国人。

在联合国粮农组织阿富汗办事处工作的中国公民孟昭瑞说，爆炸地点距离她的驻地只有200米远，爆炸造成她的住所窗户全部粉碎。爆炸发生后，她和其他联合国工作人员一起转移到了地下避难所。

据阿富汗媒体报道，这起爆炸威力巨大，很远处都能听到爆炸声。

阿富汗塔利班宣称制造了这起袭击事件。阿内政部发言人纳斯拉特·拉希米说，5名塔利班武装分子在外围发动袭击时被击毙。

“绿村”是喀布尔一处外国人居住区，区内居住人员主要是联合国工作人员、外交人员和北约军方商业合作伙伴等。今年1月14日，“绿村”遭汽车炸弹袭击，造成4人死亡、110多人受伤。

8月底，阿富汗塔利班与美国政府刚刚结束在卡塔尔首都多哈举行的第九轮谈判，但双方没有签署和平协议。

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