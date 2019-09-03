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俄外长：美国挑衅伊朗 破坏核不扩散机制

2019年09月03日14:48  来源：新华网
 

新华社莫斯科9月2日电 俄罗斯外长拉夫罗夫2日在莫斯科与伊朗外长扎里夫举行会谈后说，美国试图对伊朗发起挑衅，破坏核不扩散机制。

据今日俄罗斯通讯社报道，拉夫罗夫在会谈后举行的新闻吹风会上说，美国在其某些地区盟友的支持下试图公然对伊朗发起挑衅。美国称自己不必遵守伊朗核问题全面协议，却要求伊朗严格履行该协议内所有义务，但“伊核协议是各方利益、义务和让步的微妙平衡，不能被拆成几个部分”。

扎里夫在吹风会上表示，美国退出伊核协议的做法打击了整个国际法体系。若伊方不能抵制这种做法，伊核协议将不会是美方行动的唯一牺牲品。伊朗在准备外交谈判的同时，已准备好采取新一步措施削减自身在伊核协议内所承担的义务。相关措施将由伊总统鲁哈尼于4日宣布并于6日付诸实施。

扎里夫还说，伊朗和俄罗斯将在印度洋举行联合海军演习。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。美伊关系严重恶化，海湾局势持续紧张。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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